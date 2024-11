Prezident: Debata o zmene volebného systému by mala ísť teraz bokom

Bratislava 17. novembra (TASR) - Debata o zmene volebného či politického systému by mala ísť zatiaľ bokom. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Myslí si, že SR v súčasnosti čelí iným výzvam a problémom. Odmietol zámer premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zvyšovaní kvóra na vstup politickej strany do parlamentu. Súhlasil by však s debatou o zámere na zmenu volebných obvodov, no nevie, či v súčasnosti.



"Premiér povedal, že by si vedel predstaviť až sedempercentnú hranicu na vstup do parlamentu, tak to by sme potom museli povedať, že Slovensko by patrilo k extrému. To nemá žiadna demokratická krajina navôkol nás a aj v európskom spoločenstve by to bola jedna z najvyšších hraníc. Ja to vnímam, že je to skôr zabránenie prístupu ľuďom k demokracii, pretože by to bola potom doména len veľkých strán," povedal.



Hlava štátu zároveň apelovala na dialóg medzi vládou a občanmi. "Bol som veľakrát svedkom dobre mienených vecí, ktoré však štát alebo minister dopredu nevysvetlil občanom," podotkol. Často je podľa neho skôr ako obsah problémom forma, akou sa obsah dosahuje. Myslí si napríklad, že občanom sa mali podrobnejšie vysvetliť dôvody rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.



Pellegrini sa vyjadril aj k zámerom na obmedzenie tretieho sektora. Vyzdvihol činnosť neziskových a mimovládnych organizácií. Vláda, pokiaľ chce pristúpiť k istej regulácii, by mala podľa neho k téme pristupovať slušne a komunikovať. "Ja ako prezident budem pozorne sledovať, aké bude prípadné konečné znenie zákona, ktoré by sa reguláciou tretieho sektora malo zaoberať," deklaroval.



Diskutovalo sa aj o incidente spojenom s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby. Podľa prezidenta to zatiaľ vyzerá tak, že išlo o zlyhanie jednotlivca, nie systémový problém. Plánuje o tom diskutovať aj so šéfom rezortu vnútra Matúšom Šutajom Eštok (Hlas-SD). Z informácií, ktoré má, si nemyslí, že by za to niesol zodpovednosť.



Opätovne si pripomenul 35. výročie Nežnej revolúcie. Vyzdvihol jej odkaz. Vyzval na zmier a rešpekt. Opäť skritizoval vládu, že nepripravila oficiálne oslavy k výročiu. "Nenašli sme ani vo vláde ani v opozícii zhodu, aby sme si to dôstojne, ako sa na náš slovenský národ patrí, dokázali pripomenúť," dodal. Apeloval na opozíciu, aby jej nedeľňajšia akcia neskĺzla do inej podoby ako v novembri 1989.