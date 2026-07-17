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Prezident: Deklarácia pripomína, že sloboda nie je samozrejmosťou
Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady (SNR) 17. júla 1992.
Autor TASR
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Bratislava 17. júla (TASR) - Deklarácia o zvrchovanosti SR nám pripomína, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti v deň 34. výročia prijatia deklarácie. Označil ju za dokument, ktorý otvoril cestu k vzniku nášho samostatného štátu a stal sa jedným z rozhodujúcich míľnikov našich moderných dejín.
„Pripomína nám, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Sú záväzkom rozvíjať Slovensko ako sebavedomú, suverénnu a úspešnú krajinu, ktorá vytvára dobré podmienky pre život všetkých svojich občanov,“ napísal o deklarácii prezident. Verí, že odkaz deklarácie o zvrchovanosti dnes napĺňame predovšetkým vtedy, „keď sa dokážeme navzájom rešpektovať, hľadať to, čo nás spája, a spoločne budovať Slovensko, na ktoré môžeme byť všetci hrdí“.
Súčasťou procesu, ktorý viedol k rozpadu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), bola aj Deklarácia o zvrchovanosti SR. Od jej prijatia uplynulo v piatok 34 rokov. Na základe zákona Národnej rady (NR) SR z 20. októbra 1993 je výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR pamätný deň Slovenskej republiky.
Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady (SNR) 17. júla 1992. Slovensko bolo v tom čase ešte súčasťou ČSFR, ale už prebiehali rozhovory českej a slovenskej politickej reprezentácie o ďalšom usporiadaní spoločného štátu Čechov a Slovákov.
„Pripomína nám, že sloboda, suverenita a vlastná štátnosť nie sú samozrejmosťou. Sú záväzkom rozvíjať Slovensko ako sebavedomú, suverénnu a úspešnú krajinu, ktorá vytvára dobré podmienky pre život všetkých svojich občanov,“ napísal o deklarácii prezident. Verí, že odkaz deklarácie o zvrchovanosti dnes napĺňame predovšetkým vtedy, „keď sa dokážeme navzájom rešpektovať, hľadať to, čo nás spája, a spoločne budovať Slovensko, na ktoré môžeme byť všetci hrdí“.
Súčasťou procesu, ktorý viedol k rozpadu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), bola aj Deklarácia o zvrchovanosti SR. Od jej prijatia uplynulo v piatok 34 rokov. Na základe zákona Národnej rady (NR) SR z 20. októbra 1993 je výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR pamätný deň Slovenskej republiky.
Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady (SNR) 17. júla 1992. Slovensko bolo v tom čase ešte súčasťou ČSFR, ale už prebiehali rozhovory českej a slovenskej politickej reprezentácie o ďalšom usporiadaní spoločného štátu Čechov a Slovákov.