Prezident: Deň narcisov 30 rokov spája v pomoci onkologickým pacientom
Bratislava 16. apríla (TASR) - Deň narcisov už 30 rokov spája Slovensko v pomoci onkologickým pacientom. Je to deň, keď môžu ľudia po celom Slovensku prispieť pre tých, ktorých trápia onkologické ochorenia, ktorí bojujú o to, aby sa z tejto choroby čo najskôr dostali. Uviedol to vo štvrtok prezident SR Peter Pellegrini po prijatí zástupcov občianskeho združenia Liga proti rakovine v Prezidentskom paláci.
Pellegrini povedal, že tento deň zároveň myslíme na tých, ktorí takémuto ochoreniu podľahli, ale aj na tých, ktorí v nemocniciach s touto ťažkou chorobou bojujú.
Liga proti rakovine už viac ako 36 rokov nepretržite pomáha ľuďom s onkologickým ochorením a tri desaťročia organizuje Deň narcisov, ktorý sa stal jedným z najsilnejších symbolov spolupatričnosti na Slovensku. „Je to krásna myšlienka a ďakujem všetkým, ktorí už 36 rokov stoja za činnosťou Ligy proti rakovine. Mimoriadne si vážim aj tisíce mladých ľudí a dobrovoľníkov, dnes ich je v uliciach viac ako 12.000, ktorí naprieč celým Slovenskom pomáhajú meniť solidaritu na konkrétnu pomoc pre tých, ktorí zvádzajú svoj najťažší boj,“ uviedol prezident SR. Hlava štátu zároveň vyjadrila uznanie aj zdravotníkom sprevádzajúcim svojou každodennou prácou a nasadením pacientov v náročnom boji s ochorením.
Na Slovensku každoročne pribudne približne 40.000 onkologických pacientov. Jubilejný 30. ročník zbierky preto podľa hlavy štátu nesie silné posolstvo. „Za každým týmto číslom sa skrýva človek, jeho rodina a blízki, obavy, ale aj nádej. Aj preto má solidarita, ktorú dnes vyjadrujeme pripnutím žltého narcisu, mimoriadny význam. Symbolicky si ním pripomíname príbehy konkrétnych ľudí, ktorí statočne bojujú s ťažkým ochorením,“ zdôraznil Pellegrini.
Do verejnej zbierky je počas štvrtka pripravených aj približne 900.000 narcisov, ktoré si ľudia môžu pripnúť ako symbol solidarity a podpory onkologických pacientov. Prispieť je možné aj prostredníctvom partnerov zbierky, bezhotovostnými formami, zaslaním SMS správy či online darovaním.
