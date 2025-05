Prezident: Držitelia Zlatého dáždnika sú hrdinami každodenného života

Košice 25. mája (TASR) - Spolu osem inšpiratívnych rodín a detí si v Košiciach v nedeľu prezvalo ocenenie Zlatý dáždnik 2025. Podľa Úradu komisára pre deti (ÚKPD) ide o symbol uznania pre rodiny, ktoré prispievajú k ochrane detí a ich práv, ako aj pre deti, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v spoločnosti. Ocenených vyzdvihol a poďakoval sa im aj prezident Peter Pellegrini.



„Toto sú tí skutoční malí a drobní hrdinovia nášho každodenného života a ja im z tohto miesta chcem naozaj poďakovať za to dobro, za tú lásku, ktorú šíria,“ uviedla hlava štátu vo svojom príhovore. Podľa prezidenta môžu byť pre ostatných veľkou inšpiráciou a príkladom. „Pretože ukazujú, že aj z maličkého mesta sa môže mladý človek stať svetovou umelkyňou alebo umelcom. Že človek aj s nejakým zdravotným znevýhodnením môže vo svojom športovom odvetví byť naozaj špičkou v Európe alebo vo svete,“ zdôraznil.



Ocenenia udelili v kategóriách Inšpiratívna rodina, Náhradná rodina, Rodina so špeciálnymi potrebami a Rodina s jedným krídlom. V tomto roku pribudla aj kategória Inšpiratívne dieťa. Ocenenie získala rodina Mekelovcov pomáhajúca rómskym komunitám, rodina Bendovcov, ktorá okrem iného poskytla domov aj deťom bez vlastných rodičov, rodina Labantovcov vychovávajúca potomkov s ťažkými diagnózami, ako aj rodina hokejistu Juraja Valacha, ktorý sa sám stará o svoje dve deti. Ocenenými deťmi sú flautistka Ajna Marosz, ďalej Ninka Škovierová - mladá vedkyňa, ktorá sa stará o svoju hendikepovanú sestru, tanečníčka Michaela „Mishena“ Stašová a parataekwondistka Dominika Kuchtová.



Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 detí z celého Slovenska - deti so zdravotným znevýhodnením, z centier pre deti a rodiny, ale aj mladí športovci, umelci, študenti či deti z marginalizovaných skupín.



Ocenenie Zlatý dáždnik vzniklo v roku 2024 ako pocta rodinám, ktoré sú inšpiratívne svojím prístupom k výchove, spolupatričnosti a každodennému zvládaniu životných výziev. Symbolizuje ochranu, blízkosť a dôveru, ktorú si rodiny a deti navzájom poskytujú. Organizátorom podujatia bol ÚKPD.