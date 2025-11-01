Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident: Dušičky sú šanca spomaliť a pripomenúť si zosnulých

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prajem nám všetkým, nech sa nám podarí prežiť tieto sviatočné dni v tichom rozjímaní, napísal prezident.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú príležitosťou spomaliť a pripomenúť si zosnulých blízkych hlbšie, ako len letmou spomienkou. Na sociálnej sieti to pri príležitosti sobotného Sviatku všetkých svätých uviedol prezident SR Peter Pellegrini.

„Prajem nám všetkým, nech sa nám podarí prežiť tieto sviatočné dni v tichom rozjímaní, oživiť si tie najkrajšie spomienky na vzácnych ľudí vo svojom živote a pozrieť sa na svet okolo seba inými očami ako vo všedný deň,“ napísal prezident.
