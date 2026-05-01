Prezident: EÚ je náš životný priestor, v ktorom sa ako národ rozvíjame
Pre našu budúcnosť je podľa neho dôležité, že máme historickú príležitosť ju formovať a ovplyvňovať v rámci spoločenstva štátov združených v Európskej únii.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) je podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho náš životný a strategický priestor, v ktorom sa ako národ slobodne rozvíjame a budujeme svoju ekonomickú a sociálnu prosperitu. Hlava štátu to zdôraznila vo videu na sociálnej sieti pri príležitosti 22. výročia vstupu Slovenska do EÚ.
„Presne pred 22 rokmi sa naplnil jeden z najvýznamnejších míľnikov v moderných dejinách Slovenska. Stali sme sa súčasťou projektu postaveného na ekonomickej a bezpečnostnej spolupráci, na spoločných hodnotách demokracie a humanizmu,“ uviedol Pellegrini.
Pre našu budúcnosť je podľa neho dôležité, že máme historickú príležitosť ju formovať a ovplyvňovať v rámci spoločenstva štátov združených v Európskej únii. „Sme súčasťou priestoru, kde hranice neznamenajú bariéry, ale len symbolické čiary na mape, cez ktoré voľne cestujeme, pracujeme a študujeme. Sme súčasťou ekonomických projektov, vďaka ktorým sme vybudovali kilometre ciest, zrekonštruovali naše mestá, zmodernizovali nemocnice a školy,“ sumarizoval prezident.
Zdôraznil, že Európa nie je len o fondoch a ekonomických, sociálnych či ekologických projektoch. „Európska únia to sme aj my. Sme to my, ktorí sedíme rovnocenne za spoločným stolom s veľkými štátmi a rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať náš kontinent,“ vysvetlil prezident. Je podľa neho na nás, akú úlohu chceme v tomto spoločenstve národov plniť, aby sme boli nielen sebavedomým, ale aj konštruktívnym a férovým partnerom.
Podľa Pellegriniho je aj v slovenskom záujme urobiť z Európskej únie hráča, ktorý je aktívnou súčasťou medzinárodných procesov. Takisto hráča, ktorý je schopný svojím politickým, ekonomickým a diplomatickým tlakom nastoliť mier. „Rešpektovaná Európska únia znamená aj rešpektované Slovensko,“ vyhlásil prezident.
Zároveň si pripomenul aj piatkový sviatok práce. Prvý máj je podľa hlavy štátu symbolom rešpektu k ľuďom práce, k ich talentu, umu a pracovitosti, ktorými vytvárajú každodenné hodnoty v našej vlasti.
