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Prezident: EÚ musí občanom prinášať konkrétne výsledky
Predmetom rokovania boli otázky európskej bezpečnosti a obrany.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý v piatok v Prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu (EP) Robertu Metsolovú. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Občania Slovenska vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne, prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, schengenu či podpory regiónov. Práve takéto výsledky posilňujú dôveru v Európsku úniu,“ povedal prezident.
Predmetom rokovania boli otázky európskej bezpečnosti a obrany. Pellegrini zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. „Únia nemôže byť iba ekonomickým projektom. Musí byť schopná chrániť svojich občanov a reagovať na nové bezpečnostné výzvy,“ podotkol.
V súvislosti so situáciou na Ukrajine hlava štátu poznamenala, že Slovensko podporuje budúcnosť Ukrajiny v európskom priestore, pričom proces rozširovania musí zostať založený na jasných pravidlách a zásluhovosti. Zároveň pripomenula konkrétnu pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine poskytuje v humanitárnej, rozvojovej aj energetickej oblasti. „Bezpečná a stabilná Ukrajina je dôležitá pre bezpečnosť celej Európy. Európska únia preto musí byť aktívnou súčasťou úsilia o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ upozornil prezident.
S Metsolovou diskutovali aj o budúcnosti rozširovania EÚ. Hlava štátu vyzdvihla reformné úsilie krajín západného Balkánu a zdôraznila, že dôveryhodnosť Únie závisí aj od schopnosti plniť záväzky voči partnerom, ktorí napredujú v integračnom procese. „Ak chce Európa zostať dôveryhodná, musí byť férová. Krajiny, ktoré plnia podmienky a uskutočňujú reformy, musia vidieť reálnu perspektívu svojho členstva v Európskej únii,“ dodal prezident.
Pellegrini ocenil aj úlohu EP ako jedinej priamo volenej inštitúcie Únie a význam otvoreného dialógu medzi európskymi a národnými predstaviteľmi. „Aj pri rozdielnych názoroch musíme zachovávať priestor na vecnú a rešpektujúcu diskusiu. Len tak môžeme posilňovať jednotu Európy a hľadať riešenia, ktoré budú prospešné pre občanov všetkých členských štátov,“ povedal.
Spoločný čas venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034, konkurencieschopnosti EÚ, podpore automobilového sektora či energetickej politike.
Predsedníčka EP sa v Bratislave stretla so šéfom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) aj premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
„Občania Slovenska vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne, prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, schengenu či podpory regiónov. Práve takéto výsledky posilňujú dôveru v Európsku úniu,“ povedal prezident.
Predmetom rokovania boli otázky európskej bezpečnosti a obrany. Pellegrini zdôraznil, že Európa musí prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a posilňovať svoje obranné kapacity v spolupráci s NATO. „Únia nemôže byť iba ekonomickým projektom. Musí byť schopná chrániť svojich občanov a reagovať na nové bezpečnostné výzvy,“ podotkol.
V súvislosti so situáciou na Ukrajine hlava štátu poznamenala, že Slovensko podporuje budúcnosť Ukrajiny v európskom priestore, pričom proces rozširovania musí zostať založený na jasných pravidlách a zásluhovosti. Zároveň pripomenula konkrétnu pomoc, ktorú Slovensko Ukrajine poskytuje v humanitárnej, rozvojovej aj energetickej oblasti. „Bezpečná a stabilná Ukrajina je dôležitá pre bezpečnosť celej Európy. Európska únia preto musí byť aktívnou súčasťou úsilia o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru,“ upozornil prezident.
S Metsolovou diskutovali aj o budúcnosti rozširovania EÚ. Hlava štátu vyzdvihla reformné úsilie krajín západného Balkánu a zdôraznila, že dôveryhodnosť Únie závisí aj od schopnosti plniť záväzky voči partnerom, ktorí napredujú v integračnom procese. „Ak chce Európa zostať dôveryhodná, musí byť férová. Krajiny, ktoré plnia podmienky a uskutočňujú reformy, musia vidieť reálnu perspektívu svojho členstva v Európskej únii,“ dodal prezident.
Pellegrini ocenil aj úlohu EP ako jedinej priamo volenej inštitúcie Únie a význam otvoreného dialógu medzi európskymi a národnými predstaviteľmi. „Aj pri rozdielnych názoroch musíme zachovávať priestor na vecnú a rešpektujúcu diskusiu. Len tak môžeme posilňovať jednotu Európy a hľadať riešenia, ktoré budú prospešné pre občanov všetkých členských štátov,“ povedal.
Spoločný čas venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2028 až 2034, konkurencieschopnosti EÚ, podpore automobilového sektora či energetickej politike.
Predsedníčka EP sa v Bratislave stretla so šéfom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) aj premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).