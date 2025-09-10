< sekcia Slovensko
Prezident: EXPO môže odprezentovať Slovensko ako atraktívnu krajinu
Osaka 10. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu vystúpil s príhovorom na ceremónii pri príležitosti Národného dňa SR na svetovej výstave EXPO 2025 v japonskej Osake. Tohtoročné EXPO je podľa neho príležitosťou, ako predstaviť výnimočné výhody, ktorými Slovensko disponuje, a odprezentovať ho ako atraktívnu a inšpiratívnu krajinu, ktorá môže výrazne prispievať ku globálnemu pokroku, informuje osobitný spravodajca TASR.
Prezident zdôraznil, že EXPO v Osake je výnimočnou platformou na výmenu inšpiratívnych nápadov a miestom, kde sa stretávajú štáty sveta, aby spolu oslavovali ľudskú kreativitu a spoločnú snahu o lepšiu budúcnosť.
SR svojou účasťou na EXPO podľa Pellegriniho potvrdila záväzok prispievať k udržateľnému rozvoju a globálnej spolupráci a prezentuje na ňom svoju prírodnú krásu a kultúrne dedičstvo. Najväčšie bohatstvo Slovenska však podľa neho je vo vzdelaní a kreativite ľudí.
Pellegrini vyzdvihol, že Slovensko na EXPO predstavuje moderné technológie vyvinuté slovenskými vedcami, ako aj výrobcov vína, ktorí kombinujú tradície svojich predkov s modernými technológiami. „S pomocou inovácií zakorenených v našich tradíciách budujeme krajinu, ktorá pomáha tvoriť lepšiu budúcnosť, avšak zostáva verná svojim koreňom,“ vyhlásil.
Účasť Slovenska na EXPO 2025 je podľa hlavy štátu aj príležitosťou pripomenúť si priateľstvo medzi Slovenskom a Japonskom. Prezident spomenul podporu zo strany Japonska pre misiu Milana Rastislava Štefánika v roku 1918 pri vzniku Československa. Zdôraznil, že po získaní nezávislosti v roku 1993 japonské finančné inštitúcie ako prvé udelili Slovensku úverový rating, čo SR umožnilo vstúpiť na svetové finančné trhy.
Na slávnostnom otvorení vystúpil aj japonský minister pre EXPO Jošitaka Itó. Vo svojom príhovore poukázal na politickú a ekonomickú spoluprácu medzi Japonskom a Slovenskom. Poďakoval sa Slovensku za účasť na výstave v Osake, ktorá podľa neho pomáha šíriť obraz Slovenska vo svete.
Súčasťou národného dňa bol aj kultúrny program, v ktorom sa stretol Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) z Prešova a projekt Party v 21. storočí. Počas národného dňa umelci predstavia projekt Poklady, pričom ide o syntézu medzi vizuálnym a performatívnym umením.
Pellegrini je na návšteve Japonska od utorka. V Tokiu už absolvoval bilaterálne rokovanie s japonským premiérom Šigeruom Išibom a s predstaviteľmi Japonskej obchodnej federácie Keidanren.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
