Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. august 2025Meniny má Ľubomír
< sekcia Slovensko

Prezident: Hneď ako to bude možné, SR pošle hasičov do Čiernej Hory

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Informoval o tom na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič v stredu telefonicky požiadal prezidenta SR Petra Pellegriniho o pomoc Slovenska s rozsiahlymi požiarmi, ktorým krajina aktuálne čelí. Pellegrini deklaroval, že SR pošle hasičov do Čiernej Hory, akonáhle to bude možné, keďže aktuálne pomáhajú v Albánsku. Informoval o tom na sociálnej sieti.

„Hovoril som s ministrom vnútra SR, ktorý ma informoval, že náš vrtuľník s posádkou aktuálne pomáha hasiť požiare v Albánsku. Akonáhle to však bude možné, presunieme pomoc do Čiernej Hory. Ďakujem slovenským hasičom za ich nasadenie a pomoc vo viacerých európskych krajinách. Pevne verím, že sa situáciu podarí čo najskôr zvládnuť,“ doplnil Pellegrini.


.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške