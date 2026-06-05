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Prezident: Incidenty s dronmi sú nebezpečenstvom eskalácie konfliktu
V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine.
Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Akékoľvek incidenty s dronmi, ktoré vzniknú na území iných štátov, bez ohľadu na to, odkiaľ a akým spôsobom prileteli, predstavujú vážne nebezpečenstvo eskalácie vojenského konfliktu a ohrozenie života a zdravia ľudí v krajinách, ktoré s vojnou nemajú nič spoločné. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini v súvislosti s výbuchom námorného dronu v prístave rumunského mesta Konstanca.
Podľa hlavy štátu by však takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby bolo možné čo najskôr prijať legislatívu umožňujúcu slovenským ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím. „Po takejto iniciatíve dlhodobo volá Generálny štáb Ozbrojených síl SR, a preto je najvyšší čas, aby politici zareagovali a pomohli efektívne chrániť životy a zdravie našich občanov,“ poznamenal Pellegrini.
V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení nie sú hlásení. Úrady preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia. K incidentu došlo týždeň po tom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron.
Podľa hlavy štátu by však takéto incidenty mali vzbudiť podstatne väčšiu pozornosť všetkých politických strán na Slovensku, aby bolo možné čo najskôr prijať legislatívu umožňujúcu slovenským ozbrojeným silám efektívne zakročiť v prípade podobného nebezpečenstva nad slovenským územím. „Po takejto iniciatíve dlhodobo volá Generálny štáb Ozbrojených síl SR, a preto je najvyšší čas, aby politici zareagovali a pomohli efektívne chrániť životy a zdravie našich občanov,“ poznamenal Pellegrini.
V rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca v piatok vybuchol námorný dron, ktorý sa používa vo vojne na Ukrajine. K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení nie sú hlásení. Úrady preverujú, či sa v okolí miesta výbuchu nenachádzajú aj ďalšie podobné zariadenia. K incidentu došlo týždeň po tom, ako obytnú budovu v rumunskom meste Galati, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Ukrajinou, podľa Bukurešti zasiahol ruský dron.