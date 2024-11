Prezident: Investície do ozbrojených síl sú nevyhnutnosťou

Bratislava 14. novembra (TASR) - Investície do Ozbrojených síl (OS) SR sú podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho nevyhnutnosťou. Pozitívne vníma, že OS SR pokračujú v modernizácii. Zároveň očakáva, že aj naďalej budú hlasom odbornosti, poukazujúc na fakt, že dlhodobo patria k najdôveryhodnejším inštitúciám. Uviedol to v príhovore počas štvrtkového veliteľského zhromaždenie náčelníka Generálneho štábu OS SR v Bratislave. Prezident sa na ňom zúčastnil prvýkrát ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.



"Akokoľvek úprimne si prajeme, aby opäť zavládol mier, musia medzi naše priority patriť aj dobre vycvičené a zabezpečené ozbrojené sily," zdôraznil Pellegrini s tým, že aktuálna situácia - konflikt na Ukrajine, Blízkom východe či v iných regiónoch sveta - kladie vyššie kvalitatívne aj kvantitatívne nároky na ozbrojené sily, na ich výcvik, vybavenie či personál.



Poukázal tiež na to, že súčasná situácia prináša možnosť využiť fondy EÚ aj NATO na infraštruktúrne projekty, ktoré zlepšia obranyschopnosť Slovenska. Zároveň môžu priniesť podľa neho benefity pre civilné obyvateľstvo či súkromný sektor. "Obranný priemysel po období útlmu prispieva k nárastu nášho HDP už tromi percentami a začína na Slovensku tvoriť nové pracovné miesta. Dôkazom je napríklad horná Nitra," spomenul Pellegrini poukazujúc na potrebu stabilizácie existujúceho personálu a rozšírenia stavov.



Príslušníkom OS SR sa zároveň poďakoval za to, že sa na nich dá spoľahnúť v krízových momentoch, ako bol napríklad príliv utečencov z Ukrajiny, povodne či evakuácia občanov SR z Libanonu. Ich nasadenie a ochota pomáhať prispievajú podľa neho k tomu, že dlhodobo patria medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie. Očakáva preto, že aj naďalej budú hlasom odbornosti.