Prezident: Je dôležité, aby sa v prípade Kováčika rozhodlo čo najskôr

Bratislava 8. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini považuje za dôležité, aby Najvyšší súd (NS) SR rozhodol v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika čo najskôr. Uviedol to pre TASR. Zároveň poukázal na to, že šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) pri podaní dovolania v prípade právoplatne odsúdeného Kováčika využil legislatívnu právomoc.



"Minister spravodlivosti využil právomoc, ktorá je v trestnej legislatíve zakotvená už 18 rokov. Prezident SR však zdôrazňuje, že o vine a treste v demokratickom a právnom štáte vždy musia rozhodovať súdy, a to na základe ústavy a zákonov. Preto považuje za dôležité, aby v tejto veci Najvyšší súd rozhodol čo najskôr," poznamenali pre TASR z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



Susko podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia NS SR o dovolaní. Kováčika v stredu (7. 8.) prepustili z väzenia na slobodu. Tento krok kritizovala opozícia, premiér Robert Fico (Smer-SD) označil postup ministra za zákonný a spravodlivý.