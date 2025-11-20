< sekcia Slovensko
Prezident: Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú
Ocenil zároveň angažovanosť mladých ľudí a prácu komisára pre deti.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti vyhodnotenia roka lepších vzťahov a Svetového dňa detí na Bratislavskom hrade. Komisár pre deti Jozef Mikloško priblížil, že rok 2026 sa bude niesť v duchu vízie Slovenska očami mladých. Pripomenul, že tento rok bol venovaný budovaniu lepších vzťahov, keďže práve tie sú podľa neho kľúčom k zlepšeniu duševného zdravia detí.
„Každý z nás by si mal spytovať svedomie, či sme naplnili to, čo sme tu pred rokom sľúbili. Snažil som sa mať vo svojom okolí lepšie vzťahy, možno som niekde urobil aj chybu, ale snažil som sa ísť v tých intenciách, o ktorých sme tu pred rokom hovorili,“ povedal prezident.
Ocenil zároveň angažovanosť mladých ľudí a prácu komisára pre deti. „Na Slovensku vyrastajú mladí, ktorí napriek svojmu veku vedia úplne priamo a od srdca povedať, čo cítia, čo by chceli, čoho sa boja a ako by sme mali fungovať, aby to na Slovensku vyzeralo lepšie,“ uviedol. Vyzval tiež, aby sa spoločnosť vracala k solidarite medzi generáciami.
Upozornil aj na rastúce duševné problémy mladých spôsobené sociálnymi sieťami a navrhol otvoriť odbornú diskusiu o možnom obmedzení ich používania pre deti do 13 rokov. Zároveň povedal, že budúci rok chce viesť debatu o budúcnosti Slovenska priamo s mladými. Zdôraznil takisto potrebu riešiť chudobu detí. „Musíme si spytovať svedomie, či je normálne, že v 21. storočí máme na Slovensku deti, ktoré nemajú čo jesť, čo piť, kde sa umyť alebo kde prespať. To sú obrovské výzvy a je dobré pred nimi nezatvárať oči, ale hľadať riešenia,“ dodal.
Mikloško uviedol, že mladí počas celého roka upozorňovali najmä na negativizmus v spoločnosti, ktorý podľa výskumov najviac ovplyvňuje ich rozhodovanie o tom, či na Slovensku zostanú. Ako zdôraznil, práve zlé vzťahy a negatívna atmosféra boli pre mladých najčastejším dôvodom, prečo uvažujú o odchode. „Z lepších vzťahov chceme prejsť k otázke, aké Slovensko si mladí predstavujú, aby tu chceli žiť,“ podotkol.
Objasnil, že rok 2026 začne novým prieskumom medzi mladými o tom, ako si predstavujú Slovensko, čo si na ňom vážia a čo ich motivuje ostať v krajine. Výsledky budú témou zasadnutia Parlamentu detí a mládeže v marci a následných diskusií po regiónoch. Prioritou budú podľa Mikloška aj skupiny detí žijúce v extrémnej chudobe, rómske deti, deti z Ukrajiny či iné ohrozené skupiny. Pripomenul zároveň nedostatok odborníkov v oblasti detskej psychiatrie, stav označil za alarmujúci. Opätovne v tejto súvislosti ocenil vznik nadrezortnej skupiny v oblasti duševného zdravia detí.
