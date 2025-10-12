Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu v súčasnej podobe

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny. Vyzdvihol pri ňom, že vláda napriek ťažkej situácii nešetrí na oblasti školstva a zdravotníctva. Víta tiež, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálne opatrenia. Upozornil však na to, že konsolidácia sa robila spôsobom, akoby sa vláda rozhádala so všetkými sociálnymi partnermi, čo považuje za nie úplne šťastné. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.
.

