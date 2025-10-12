< sekcia Slovensko
Prezident je pripravený podpísať návrh rozpočtu v súčasnej podobe
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny. Vyzdvihol pri ňom, že vláda napriek ťažkej situácii nešetrí na oblasti školstva a zdravotníctva. Víta tiež, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálne opatrenia. Upozornil však na to, že konsolidácia sa robila spôsobom, akoby sa vláda rozhádala so všetkými sociálnymi partnermi, čo považuje za nie úplne šťastné. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.