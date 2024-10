Prezident je rád,že rezort zdravotníctva môže pokračovať s novým šéfom

Bratislava 10. októbra (TASR) - Prezident Peter Pellegrini je rád, že rezort zdravotníctva môže pokračovať s novým ministrom. Zdôraznil, že od avizovania demisie bývalej ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) neuplynul ani týždeň. Hlava štátu to vyhlásila po štvrtkovom vymenovaní nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).



Prezident zdôraznil, že v tejto funkcii sa od vzniku samostatnej SR vystriedalo najviac ministrov. "Aj to svedčí o tom, že ide o nesmierne náročný rezort, pretože sa priamo dotýka zdravia, ako najvyššej hodnoty mnohých ľudí na Slovensku," vyhlásil prezident. Dodal, že na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť musia mať ľudia nárok v každej časti Slovenska. Silný štát sa podľa neho musí dokázať o občanov postarať.



Pellegrini na nového ministra zdravotníctva apeloval, aby nezabudol, že výsledkom jeho misie vo funkcii je čo najviac zdravých ľudí a aby chorí dostali čo najlepšiu starostlivosť. Pripomenul, že v rezorte zdravotníctva aktuálne dominuje téma nespokojnosti zdravotníkov s dosahmi konsolidácie verejných financií a hrozia nátlakové akcie. Povinnosťou ministra je podľa prezidenta urobiť všetko preto, aby sa obeťou sporu nestal pacient.



Hlava štátu verí, že minister v snahe situáciu v rezorte stabilizovať pocíti podporu predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra financií SR Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD).



"Želám vám veľa energie, trpezlivosti a nevyhnutnej autonómnosti pri vašom rozhodovaní, nech sa vám darí presadzovať všetky vaše plány, hľadať spoločnú reč a východiská so všetkými zložkami zdravotníckeho systému. Obklopte sa, prosím, ľuďmi, ktorí budú rešpektovanými autoritami vo svojich oblastiach, aby sme ľudí na Slovensku liečili v súlade s modernými vedeckými poznatkami," vyhlásil prezident. Verí, že Šaško bude vo svojej funkcii úspešný.



Pellegrini exministerke Dolinkovej poďakoval za jej prácu v rezorte. Vyhlásil, že témy, ktorými sa ministerka zaoberala, boli zložité. Rezort zdravotníctva bol podľa neho poznačený nezvládnutím riadenia pandémie ochorenia COVID-19. Ocenil, že Dolinková venovala svoj čas aj dlhodobým rozvojovým projektom. "Som presvedčený, že ste sa snažili spraviť všetko, čo bolo vo vašich silách," myslí si Pellegrini.



Dolinková oznámila svoj koniec vo funkcii minulý týždeň. Rozhodnutie odôvodnila tým, že necíti podporu pre presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Kritizovala okrem iného aj schválenie konsolidačných opatrení v parlamente.



Kamil Šaško pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve hospodárstva, vláda ho z tejto pozície v stredu (9. 10.) odvolala.