Prezident: Jeseň by mohla ukázať, aká stabilná je vládna koalícia

Bratislava 8. septembra (TASR) - Jeseň a obdobie najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR by mohli ukázať stabilitu vládnej koalície v tom, či má väčšinu na to, aby jej prechádzali zákony. Myslí si to prezident Peter Pellegrini. V súvislosti s diskusiami o poste predsedu NR SR prezidenta mrzí, že chuť na osobnú ambíciu niekto povýši nad riešenie reálnych problémov alebo nad stabilitu koalície. Prezident tiež v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 informoval, že v budúcom týždni prijme predsedov koaličných strán a následne by sa mal stretnúť aj s predstaviteľmi opozičných parlamentných strán.



Pellegrini pripomenul, že zatiaľ všetky zákony vládnej koalícii v parlamente prešli. "Možno lakmusovým papierikom bude terajšia jeseň, schôdza, ktorá sa začína budúci týždeň, kedy sa uvidí, aká pevná je alebo nie je vládna koalícia, či má väčšinu na to, aby zákony prechádzali. Ak niekto predkladá v rozpore s koaličnou zmluvou do parlamentu zákony, musí si to riešiť koalícia," dodal.



"Veľmi ma mrzí, že často osobné ambície spôsobujú také obrovské napätie," povedal prezident v reakcii na debaty o poste šéfa NR SR. "Že chuť na nejakú konkrétnu funkciu sa postaví nad stabilitu krajiny, že sa osobná ambícia mať nejakú stoličku povýši nad to, že treba riešiť reálne problémy, alebo že to dokonca môže ohroziť stabilitu vládnej koalície. Pre mňa je to nemysliteľné," vyhlásil prezident s tým, že ľudia dali vláde dôveru, aby napĺňala programové vyhlásenie.



Hlava štátu odmieta zastrašovanie verejnosti v súvislosti s ohrozovaním ich súkromia zo strany tajnej služby. Obavy z možného obstarania sledovacieho systému Pegasus nepovažuje za relevantnú kauzu. "To, či ho máme alebo nie, je utajovaná skutočnosť. Tajná služba nemôže povedať Slovákom, ako to je," povedal o sledovacom systéme. Ľudia sa podľa neho nemusia obávať, že sa im bude Slovenská informačná služba "hrabať v mobiloch".



Prezident: Konsolidácia by nemala siahnuť na životnú úroveň občanov

Konsolidácia bude musieť byť rázna, no nemala by siahnuť na životnú úroveň a štandard obyvateľov. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 televízie STVR to povedal prezident SR Peter Pellegrini s tým, že vláda by mala hľadať skôr dlhodobejšie riešenia.



"Očakávam, že konsolidácia bude robená tak, aby sa zdroje hľadali tam, kde reálne sú a aby sme nepostihli bežného človeka, ktorý má nejaký hendikep alebo je samoživiteľ, rodiny s jedným rodičom alebo seniorov, ktorí sú pod pásmom chudoby. Dúfam, že vláde sa podarí nájsť mix opatrení, ktoré výrazne nezasiahnu životnú úroveň občanov," uviedol Pellegrini.



Dodal, že je možné nájsť spôsob, ktorý by zabezpečil čo najmenší vplyv na sociálny status občanov. Pokiaľ vláda siahne na kvalitu životnej úrovne, mala by podľa neho nájsť kompenzačné opatrenia pre tých, u ktorých môže byť zásah najvýraznejší.



"To znamená, že ak prijme opatrenie, ktoré sa dotkne celej vrstvy spoločnosti, ale dve tretiny sa s tým vedia relatívne ľahko vyrovnať, je dôležité, aby našla možnosti kompenzácie pre tretinu spoločnosti, ktorá by mohla trpieť viac. Všetko toto sa dá nájsť," objasnil prezident s tým, že by preferoval, ak by to nebolo 45 alebo 50 rôznych opatrení, ktoré prinesú ďalšiu legislatívnu smršť. "Bolo by fajn, keby vláda našla dlhodobejšie riešenia, ktoré prinesú jednorazovo väčší objem peňazí," uzavrel Pellegrini.