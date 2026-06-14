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Prezident avizuje vymenovanie veľvyslancov budúci týždeň
Pripomenul, že na vymenovanie nečakajú len Radačovský, ktorý sa má stať veľvyslancom SR na Cypre, a Kmec, mieriaci na ambasádu v Ríme.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Vymenovanie nových veľvyslancov SR vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Doterajšie nevymenovanie vysvetlil absenciou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý je na pracovnej ceste v Afrike.
„Nič viac za tým nie je,“ odmietla hlava štátu špekulácie v médiách. Pripomenul, že na vymenovanie nečakajú len Radačovský, ktorý sa má stať veľvyslancom SR na Cypre, a Kmec, mieriaci na ambasádu v Ríme, ale aj ďalší nominovaní kandidáti na veľvyslancov. „Je potrebné povedať, že všetci nominovaní dostali ‚agrément‘, teda súhlas druhej strany,“ uviedol prezident.
Doplnil, že v rámci formálnych náležitostí nemá žiadne výhrady k nominovaným, priznal, že sa mu nepozdávalo vystúpenie poslanca Radačovského pri vypočutí na pôde zahraničného výboru parlamentu. Chce s ním o tom hovoriť. „Ak sa niekto stane veľvyslancom, jeho prejav i jeho jazyk a vyjadrenia musia zodpovedať úrovni diplomata,“ zdôraznil prezident. Upozornil tiež, že ak vymenovaný veľvyslanec neplní svoju misiu a nezastupuje adekvátne Slovensko v rámci svojho postu, existujú nástroje, ktorými ho možno bez zbytočných prieťahov odvolať.
Ocenil zároveň diplomatické skúsenosti Kmeca, v prípade Radačovského, u ktorého je nominácia výsledkom politického návrhu, upozornil, že nominovaný dostal silný mandát vo voľbách do Národnej rady, predtým pôsobil aj v Európskom parlamente. „Má politickú legitimitu,“ upozornil Pellegrini s tým, že politické nominácie boli štandardom v minulosti.
„Nič viac za tým nie je,“ odmietla hlava štátu špekulácie v médiách. Pripomenul, že na vymenovanie nečakajú len Radačovský, ktorý sa má stať veľvyslancom SR na Cypre, a Kmec, mieriaci na ambasádu v Ríme, ale aj ďalší nominovaní kandidáti na veľvyslancov. „Je potrebné povedať, že všetci nominovaní dostali ‚agrément‘, teda súhlas druhej strany,“ uviedol prezident.
Doplnil, že v rámci formálnych náležitostí nemá žiadne výhrady k nominovaným, priznal, že sa mu nepozdávalo vystúpenie poslanca Radačovského pri vypočutí na pôde zahraničného výboru parlamentu. Chce s ním o tom hovoriť. „Ak sa niekto stane veľvyslancom, jeho prejav i jeho jazyk a vyjadrenia musia zodpovedať úrovni diplomata,“ zdôraznil prezident. Upozornil tiež, že ak vymenovaný veľvyslanec neplní svoju misiu a nezastupuje adekvátne Slovensko v rámci svojho postu, existujú nástroje, ktorými ho možno bez zbytočných prieťahov odvolať.
Ocenil zároveň diplomatické skúsenosti Kmeca, v prípade Radačovského, u ktorého je nominácia výsledkom politického návrhu, upozornil, že nominovaný dostal silný mandát vo voľbách do Národnej rady, predtým pôsobil aj v Európskom parlamente. „Má politickú legitimitu,“ upozornil Pellegrini s tým, že politické nominácie boli štandardom v minulosti.