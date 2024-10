Prezident: Karpatsko-duklianska operácia je príkladom hrdosti

Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) - Karpatsko-duklianska operácia je príkladom neoblomnej národnej hrdosti a odhodlania v boji proti nacistickému útlaku. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v príhovore k 80. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie.



"No zároveň je aj trvalým varovným signálom voči nebezpečenstvu, ktoré v podobe fašizmu, extrémizmu a neznášanlivosti číha na nás aj dnes," skonštatoval pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle.



Poukázal na to, že ide o pamätné a historické miesto, ktoré bolo pred 80 rokmi svedkom nespochybniteľného hrdinstva, ale aj obrovského utrpenia. "Miestom, na ktorom bola naša dnešná sloboda vykúpená krvou našich otcov a dedov," povedal. Vzdal pritom hold hrdinom karpatsko-duklianskej operácie, bojov o oslobodenie Slovenska i Slovenského národného povstania. "Patrí vám vďaka za vašu odvahu, odhodlanie a nasadenie vlastných životov v mene slobody a lepšej budúcnosti. A slovenskému národu patrí uznanie, že sa dokázal zjednotiť na spoločnom cieli, prekonať názorové rozdiely a začať s vysťahovaním fašizmu zo slovenského územia," uviedol prezident.



Pripomenul pritom obrovské množstvo padlých na Dukle z radov 1. Československého armádneho zboru, ako aj Červenej armády. Poukázal pritom na to, že v susednej Ukrajine aktuálne prebieha regulárna vojna so státisícmi obetí. "Deň čo deň na území Ukrajiny, a teraz už aj na území Ruska zomierajú nevinní ľudia, ničia sa rokmi vybudované hodnoty a predovšetkým je nadobro zničená viera ľudí, že civilizovaný svet v 21. storočí nebude svoje konflikty riešiť na bojovom poli," povedal. Za urgentnú povinnosť svetových lídrov označila hlava štátu hľadanie účinných spôsobov, ako zastaviť vzájomné zabíjanie. "Nielen na Ukrajine, ale aj v Gaze, Libanone a všade tam, kde ľudia podľahli mylnému a veľmi nebezpečnému presvedčeniu, že svoje nezhody vyriešia smrťou svojich protivníkov. Vojna je zhmotnené zlo - a vždy sa najviac dotkne tých najnevinnejších," dodal Pellegrini.