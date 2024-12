Prezident: Komunikácia medzi mnou a premiérom funguje úplne normálne

Bratislava 30. decembra (TASR) - Komunikácia medzi prezidentom SR Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) funguje normálne a na takej úrovni, ako má byť. V rozhovore pre TASR to uviedol Pellegrini s tým, že v januári by sa malo uskutočniť aj stretnutie najvyšších troch ústavných činiteľov.



Naposledy sa traja najvyšší ústavní činitelia stretli podľa Pellegriniho 1. septembra, s premiérom má tých stretnutí viac. "Nie všetky sú vždy medializované, lebo ide často o čisto technické pracovné stretnutia, takže len chcem vyvrátiť akékoľvek domnienky, že by komunikácia medzi premiérom a prezidentom v tomto štáte nefungovala," tvrdí hlava štátu.



Prezident by si želal, aby mohol zvolať spoločné stretnutie riadne zvolených všetkých troch najvyšších ústavných činiteľov. "Teraz to bolo stále len stretnutie dvoch najvyšších a jedného zastupujúceho, ale, samozrejme, aj také stretnutie má zmysel, pokiaľ nie je zvolený nový predseda parlamentu," povedal.