< sekcia Slovensko
Prezident: Konflikt na Blízkom východe robí problém v dodávkach zbraní
OS SR majú byť schopné v čo najväčšej miere chrániť integritu, územnú celistvosť a dbať na bezpečnosť obyvateľov, povedal.
Autor TASR
Trenčín 30. marca (TASR) - Všetky investície do Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky, do modernizácie a do vývoja nových systémov majú svoj zmysel. OS SR majú byť schopné v čo najväčšej miere chrániť integritu, územnú celistvosť a dbať na bezpečnosť obyvateľov. Počas návštevy Leteckých opravovní Trenčín to v pondelok povedal prezident SR Peter Pellegrini.
„Ako prezident Slovenskej republiky a ako hlavný veliteľ OS SR plne podporujem všetky modernizačné aktivity Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veľmi ma mrzí a je obrovským problémom, že vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt na Blízkom východe začína byť obrovským problémom termín dodávok jednotlivých zbraňových systémov, ktoré nakupujeme nielen my, ale aj partnerské armády,“ doplnil prezident.
Je podľa neho nepríjemné, ak má Slovensko podpísané kontrakty, ktoré sú už čiastočne aj finančne plnené, ale postupne sa posúvajú termíny dodania jednotlivých produktov.
„Či už sú to obrnené vozidlá 8x8, alebo ľahké tanky CV 90. Vzhľadom na nedostatočné kapacity dnes všade vidíme posúvanie termínov dodávok, čo nie je dobrá správa ani pre naše ozbrojené sily. Pevne verím, že ministerstvo obrany bude tlačiť na výrobcov, aby čo najskôr začali plniť zmluvné podmienky,“ zdôraznil Pellegrini.
Okrem meškania dodávok môžeme byť podľa prezidenta svedkami ďalšieho nepríjemného fenoménu, ktorým je extrémny nárast cien akéhokoľvek vojenského vybavenia.
„Ak si nedáme pozor a nenájdeme systém, akým zastropovať extrémny rast cien, môže sa nám stať, že síce minieme v budúcnosti viac percent hrubého domáceho produktu na zbrojenie vo finančnom vyjadrení, ale budeme mať možno len toľko, koľko dnes, alebo ešte menej,“ upozornil prezident s tým, že je potrebné sa nesústrediť len na percentá vynaložené na investície do OS SR, ale na spôsobilosti a schopnosti, ktoré má slovenská armáda spĺňať.
