Prezident: Mamy nás podporujú, učia nás veriť si a nikdy sa nevzdávať

Bratislava 11. mája (TASR) - Mamy nás podporujú pri plnení aj tých najodvážnejších snov, učia nás veriť si a nikdy sa nevzdávať toho, čo je pre nás dôležité. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini na sociálnej sieti pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa matiek.



„Buďme im za to vďační a vracajme im lásku každý jeden deň v roku,“ vyzval prezident. Poďakoval svojej mame za lásku, trpezlivosť a za to, že pri ňom stála pri všetkých dôležitých chvíľach jeho života.