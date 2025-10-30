< sekcia Slovensko
Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov
Hlava štátu takisto pripomenula, že vznik ČSR by nemal svoju legitimitu bez jasného postoja slovenského národa, ktorý jeho zástupcovia vyjadrili pred 107 rokmi v Turčianskom Svätom Martine.
Bratislava 30. októbra (TASR) - Martinská deklarácia bola zásadným postojom slovenského národa. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k Československej republike (ČSR) ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi. Prezident želá predovšetkým slovenskej politickej reprezentácii v budúcnosti takú odvahu, schopnosť dohody a mieru zodpovednosti, akú ukázali naši predkovia pred vyše storočím v Martine.
„Mám pocit, že stále nevieme celkom doceniť význam tejto udalosti, keď sa pod jednou strechou stretli desiatky osobností národného diania a po búrlivých diskusiách dokázali dospieť k spoločnému rozhodnutiu. Bez ohľadu na svoj pôvod, vierovyznanie či miesto pôsobenia sa boli schopní dohodnúť na vzniku reprezentatívneho národného orgánu a prijať Martinskú deklaráciu vyjadrujúcu rozhodnutie vydať sa na spoločnú púť s bratským národom českým,“ napísal Pellegrini na sociálnej sieti.
Dva dni po tom, ako v Prahe 28. októbra 1918 Národný výbor československý prijal zákon o vytvorení samostatnej Československej republiky, sa v Turčianskom Svätom Martine konalo zhromaždenie, na ktorom jeho účastníci prijali Deklaráciu slovenského národa, známu aj ako Martinská deklarácia. Vo štvrtok 30. októbra tak uplynie 107 rokov od prijatia deklarácie, ktorou sa Slováci prihlásili k ČSR ako spoločnému štátnemu zväzku s Čechmi.
