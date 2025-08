Prezident: Matica slovenská má kľúčovú úlohu v ochrane našej identity

Bratislava 4. augusta (TASR) - Matica slovenská zohráva už dlhé roky kľúčovú úlohu v ochrane našej národnej identity. Princípy, na ktorých vznikla, ukazujú, že cesta k ekonomickému a spoločenskému rozkvetu národa vedie cez kultúru, vzdelanie a mravnosť. Poukázal na to prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti výročia založenia inštitúcie.



„Pamätajme, že súdržnosť národa, schopnosť spojiť sa a pracovať pre spoločné dobro sú hodnoty, ktoré nás posúvajú ďalej, a preto nás musia sprevádzať aj dnes. Aj v súčasnosti Matica slovenská ukrýva obrovský kus našej histórie, a to predovšetkým vďaka práci tých, ktorí sa podieľajú na šírení jej odkazu,“ uviedol na sociálnej sieti.



Hlava štátu ocenila, že v rámci svojich pracovných výjazdov stretla ľudí, ktorí chcú v danom poslaní pokračovať. „Vyslovujem im v ich úsilí plnú podporu,“ dodal Pellegrini.



K založeniu Matice slovenskej došlo 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine. Symbolizovalo to vyvrcholenie snáh generácií slovenských predkov o vznik celonárodného spolku, ktorý by zjednotil Slovákov naprieč spoločenskými a náboženskými hranicami. Túto významnú historickú udalosť pripomína každoročne 4. augusta pamätný deň Deň Matice slovenskej. Príslušný zákon prijali poslanci Národnej rady SR v októbri 1993.