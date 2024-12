Prezident: Môj zbor poradcov ešte nie je kompletný

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tím poradcov hlavy štátu ešte nie je kompletný. Pre TASR to v rozhovore povedal prezident SR Peter Pellegrini. Jeho poradcovský zbor nebude taký veľký, ako mali jeho predchodcovia. Tvrdí, že dôvodom je jeho "značná skúsenosť z politiky a rôznych pozícií, ktoré zastával".



"Prezidentský úrad pod mojím vedením by mal byť reprezentovaný prezidentom a nie poradcami. Poradcovia majú byť na to, aby radili prezidentovi, a nie, aby to boli osoby, podľa ktorých sa posudzuje prezidentský úrad. To sa musí oproti minulosti zmeniť," skonštatoval Pellegrini.



Na začiatku budúceho roka by podľa vlastných slov chcel doplniť ešte pár ľudí, ktorí by mu v oblasti národnostných menšín mohli radiť. "Poprípade ešte posilním vnútorne nejaký odbor, ale že by to bola nejaká listina 15 poradcov, tak to v mojom prípade počas volebného obdobia neuvidíte," podotkol prezident.



Na poradcu pre národnostné menšiny má Pellegrini viaceré mená. Má podmienku, aby to nebol aktívny politik. "Musí to byť človek, ktorý mohol byť predtým v politike, ale už teraz aktívnym politikom byť nemôže," priblížil.



Prezident Pellegrini má aktuálne troch poradcov. Ján Kubiš je jeho poradcom pre zahraničné otázky a medzinárodnú politiku. V právnych otázkach Pellegrinimu radí Miroslav Slašťan a Andrej Krúpa je poradcom pre inovácie a technológie.