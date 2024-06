Prezident: Moje hodnoty ako prezidenta sú štát, národ, rodina a človek

Prečítajte si aj: ONLINE: Peter Pellegrini sa oficiálne stal novým prezidentom SR

Bratislava 15. júna (TASR) - Hodnoty nového prezidenta SR Petra Pellegriniho sú štát, národ, rodina a človek. Definovanie si celospoločensky akceptovaných hodnôt a spoločnej vízie je tým najlepším predpokladom na to, aby národ uspel v ťažkých časoch. Vyhlásil to vo svojom inauguračnom príhovore s tým, že chce z Prezidentského paláca ponúkať najmä pokoj.," povedal Pellegrini. Štát by sa mal podľa neho vedieť postarať o človeka "od kolísky až po hrob". Mal by tiež byť silný vstúpiť tam, kde zlyháva trh, a postarať sa o nápravu.Zároveň podotkol, že štát musí byť silný aj navonok. Dokáže chrániť svoje hranice, napĺňať svoje vlastné národnoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.V prípade hodnoty národa sa Pellegrini plne hlási k Ústave Slovenskej republiky. "," uviedol. Hlava štátu je presvedčená, že slovenský národ má právo na historický fakt, že demokratická SR vznikla ako nástroj jeho sebaurčenia.Rodina je podľa Pellegriniho skutočnou základnou bunkou slovenskej spoločnosti. Jej základnou hodnotou by nemali byť vonkajšie, ale hlavne vnútorné znaky. "," poznamenal.Prezident je zároveň presvedčený, že človek by mal byť stredobodom pozornosti štátu. "," tvrdí.Pellegrini v prejave skonštatoval, že vo finále je stav spoločnosti výsledkom rozhodnutia každého jedného jej člena. Každý človek by sa podľa neho mal sám seba opýtať, ako môže prispieť k upokojeniu spoločnosti. "," povedal s tým, že on ako prezident je pre to pripravený urobiť maximum.Hlava štátu vyhlásila, že druhý historicky najsilnejší mandát priamo voleného prezidenta ho zaväzuje, aby bol v každej situácii pre každého jedného občana oporou. "," doplnil zároveň.Prezident je podľa Pellegriniho symbolom krajiny, reprezentantom ľudí doma i vo svete a neoddeliteľnou súčasťou slovenskej demokratickej a ústavnej výbavy. "," doplnil.