Prezident na Dni ozbrojených síl udelil štyri vyznamenania

Brezová pod Bradlom 28. septembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS SR) sa stali rešpektovanou inštitúciou a pevnou garanciou obranyschopnosti SR. Na oslavách Dňa ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom to v sobotu uviedol prezident a hlavný veliteľ OS SR Peter Pellegrini.



Prezident vo svojom príhovore vyzdvihol kľúčovú úlohu ozbrojených síl pre obranu vlasti v časoch vojny na Ukrajine i v iných kútoch sveta. "Každý deň sa presviedčame, že mier a bezpečnosť nie sú samozrejmosťou. Že ide o hodnoty, ktoré musíme aktívne chrániť, predovšetkým pripravenosťou, materiálnou vybavenosťou a dobrou kondíciou ozbrojených síl. A tiež väzbami na našich spojencov v Severoatlantickej aliancii. Členstvo v nej poskytuje našej vlasti spoľahlivé bezpečnostné záruky. Také pevné, aké nikdy v minulosti nemala," skonštatoval Pellegrini.



Podľa prezidenta vstupovali OS SR do NATO v úplne inom stave, v akom sa v súčasnosti nachádzajú. "Prechádzajú dlhodobým procesom modernizácie, ktorý musí prekračovať rámec jedného volebného obdobia a mal by sa riadiť dlhodobým plánom, ktorý nebudú spochybňovať vlády podľa svojej politickej orientácie," zdôraznil.



Počas vojenskej časti podujatia udelil Pellegrini štyri ďakovné medaily prezidenta za zásluhy o rozvoj spoločnosti v oblasti obrany a bezpečnosti SR, ako aj šírenie európskych a mierových hodnôt. Prevzali si ich náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, náčelník Štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR brigádny generál Ivan Balog a dva vojenské útvary: 46. krídlo generála M. R. Štefánika Kuchyňa a 57. samostatný oddiel Martin.



Prezident okrem toho navštívil aj Národný dom Štefánikov a pozrel si jeho expozíciu. Oficiálne tiež otvoril podujatie pre verejnosť, ktorá mala možnosť vidieť v rámci osláv výstroj, výzbroj či technické vybavenie, ktorými aktuálne vojenské zložky v SR disponujú.



Ozbrojené sily pravidelne oslavujú svoj sviatok na konci septembra, keď si pripomínajú prvé ozbrojené vystúpenie za sebaurčenia Slovákov. Práve v okolí Brezovej pod Bradlom zviedli dobrovoľníci pod velením Jána Francisciho 22. septembra 1848 svoju prvú víťaznú bitku.