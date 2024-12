Prezident na Štedrý deň navštívil deti i seniorov v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) - So želaním šťastných a pokojných vianočných sviatkov zavítal na Štedrý deň do banskobystrického Centra pre deti a rodiny prezident SR Peter Pellegrini. Stretol sa so zamestnancami, ktorí sa aj v tento sviatočný deň starajú o ťažko telesne i mentálne postihnuté deti. TASR o tom v utorok informovala Kancelária prezidenta SR.



Dodáva, že v sprievode primátora Banskej Bystrice Jána Noska a riaditeľky centra Ľubice Bľandovej si prezrel toto špecializované zariadenie pre takmer 70 detí vo veku do 18 rokov. "Musím sa veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí sa dokážu takto starať o deti, ktoré majú ťažké diagnózy, a robia im ich život ešte stále pekným," povedal Pellegrini.



Riaditeľka centra pripomenula, že majú deti, o ktoré sa rodičia nevedia, nemôžu alebo nechcú starať. "Robíme však všetko tak, aby ich vyňatie z pôvodnej biologickej rodiny bolo až na poslednom mieste," priblížila. Podľa nej aj deti v centre na Vianoce očakávajú, že dostanú hračky. "My však vieme, že najväčšou túžbou každého je byť doma pri svojej mame," zdôraznila s tým, že ak to zdravotný stav dovolí, tak niektoré deti idú na sviatky domov. Ak sa to však nedá, môžu prísť rodičia a sedieť s nimi pri slávnostnom stole. "Máme také zvyky ako všade inde, deti od rána pozerajú rozprávky, jedia koláče, ktoré pomáhali pripravovať, majú aj kapustnicu a zemiakový šalát," poznamenala.



Prezident sa v utorok zastavil aj v rodinnom dome na Sládkovičovej ulici, kde bývajú deti v profesionálnej náhradnej rodine. Prišiel aj do banskobystrického Zariadenia pre seniorov, ktoré sa nachádza v objekte Komunitného multifunkčného centra. Tento domov pre asi 90 seniorov je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Každý klient zariadenia dostal darček. "Treba si pripomínať potrebu medzigeneračnej solidarity, aby sme nezabudli na tých najmenších, ktorí si zaslúžia našu pozornosť, ale ani na seniorov, ktorí už žijú jeseň svojho života," ukončil prezident SR.