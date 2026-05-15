Prezident: Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria sestry
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce to v príhovore vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Vyzdvihol, že sestry dokážu reagovať na zmeny vo svojich oblastiach.
„Sú medzi vami aj také, ktoré chcú a sú ochotné odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, znalosti získané dlhoročnou praxou ďalšej generácii a podieľajú sa aj na vzdelávaní a príprave tých nových, ktorí vás raz nahradia. A to je takisto nesmierne vznešená úloha, keď odovzdáte svoje schopnosti mladej generácii a pomôžete tak, aby do slovenského zdravotníctva prišli ďalší dobre pripravení ľudia,“ uviedla hlava štátu.
Pellegrini poukázal aj na to, že zdravotné sestry a pôrodné asistentky sú pri ľuďoch v každej situácii. „Ste to vy, na ktorých sa ten pacient počas svojej hospitalizácie najviac spolieha,“ uviedol.
