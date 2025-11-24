< sekcia Slovensko
Prezident: Najväčšia otázka AI nie je technická, je vzdelávacia
Pellegrini poukázal na to, že ak satelitná navigácia spôsobila, že mnohí zabudli, ako čítať mapu, generatívna AI môže pomôcť zabudnúť, ako sa orientovať v realite.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Najväčšia otázka umelej inteligencie (AI) nie je technická, ale vzdelávacia. Ak sa nám podarí vzdelávanie dobre nastaviť, nebudeme sa báť inteligentných strojov, pretože vychováme múdrejších ľudí. Prezident SR Peter Pellegrini to v pondelok skonštatoval vo svojom príhovore na BratislavAI Forum v rámci otvorenia high-level samitu o AI na Bratislavskom hrade. Na podujatí sa zúčastňujú lídri vlád, globálnych inštitúcií, technologických firiem a odborníci. Otvárajú spoločný dialóg o budúcnosti AI vo vzdelávaní.
„Umelá inteligencia začala vzdelávaním a odvahou učiť sa. Teraz musí vzdelávanie usmerňovať, čím sa umelá inteligencia stane,“ uviedol prezident SR. Za potrebné považuje učiť AI gramotnosť, aby ľudia vedeli, kde je umelá inteligencia silná, kde zlyháva a aj overiť jej tvrdenia. Súhlasí s tým, aby sa stala pomocníkom pre učiteľov. Ľudský učiteľ však podľa neho musí zostať kurátorom významu, tým, kto pomáha mladým ľuďom klásť otázky, porovnávať zdroje, odhaľovať slabé argumenty a s rešpektom aj nesúhlasiť.
Pellegrini poukázal na to, že ak satelitná navigácia spôsobila, že mnohí zabudli, ako čítať mapu, generatívna AI môže pomôcť zabudnúť, ako sa orientovať v realite. Spomenul aj, že sociálne siete často predstavujú relatívne pravdy: krátke videá, rýchle zábery, emocionálne výkyvy, ktoré sú v súčasnosti čoraz viac formované AI. „Je ľahké žiť len na povrchu problémov. Naše školy musia podporiť študentov, aby siahali pod povrch,“ zdôraznila hlava štátu vo svojom príhovore.
Budúcnosť sveta podľa prezidenta nebude určená rýchlosťou algoritmov, ale charakterom našich rozhodnutí. Ak spojíme morálny účel s efektívnou verejnou správou a odvážnym vzdelávaním, a ak sa malým hráčom, ako je Slovensko, bude dôverovať pri pilotovaní odvážnych nápadov, umelá inteligencia z nás neurobí menej ľudských, ale práve, naopak, skonštatoval.
Upozornil tiež, že AI nie je abstraktná predstava, ale realita, ktorá vstupuje do domácností, nemocníc a škôl a musí zostať v službách ľudskej dôstojnosti. Práve absencia etiky predstavuje podľa jeho slov v technologickom vývoji najväčšie riziko. „Bez nej riskujeme, že skĺzneme do sveta, kde sa súkromie potichu vytráca, kde sa staré predsudky vracajú prezlečené za neutrálne fakty a kde stroje začínajú robiť rozhodnutia, ktoré patria ľuďom,“ dodal prezident.
Na podujatí BratislavAI Forum 2025 sa stretávajú najvyšší predstavitelia najväčších medzinárodných organizácií - OSN, UNESCO, OECD, EÚ - spolu so zástupcami ministerstiev školstva z viac ako 30 krajín sveta. Samit pozostáva z troch častí, zo stretnutia ministrov školstva, ktorí diskutujú o budúcnosti AI vo vzdelávaní, ďalej tzv. high-level samit o AI a Globálne fórum OECD o budúcnosti vzdelávania a zručností.
„Umelá inteligencia začala vzdelávaním a odvahou učiť sa. Teraz musí vzdelávanie usmerňovať, čím sa umelá inteligencia stane,“ uviedol prezident SR. Za potrebné považuje učiť AI gramotnosť, aby ľudia vedeli, kde je umelá inteligencia silná, kde zlyháva a aj overiť jej tvrdenia. Súhlasí s tým, aby sa stala pomocníkom pre učiteľov. Ľudský učiteľ však podľa neho musí zostať kurátorom významu, tým, kto pomáha mladým ľuďom klásť otázky, porovnávať zdroje, odhaľovať slabé argumenty a s rešpektom aj nesúhlasiť.
Pellegrini poukázal na to, že ak satelitná navigácia spôsobila, že mnohí zabudli, ako čítať mapu, generatívna AI môže pomôcť zabudnúť, ako sa orientovať v realite. Spomenul aj, že sociálne siete často predstavujú relatívne pravdy: krátke videá, rýchle zábery, emocionálne výkyvy, ktoré sú v súčasnosti čoraz viac formované AI. „Je ľahké žiť len na povrchu problémov. Naše školy musia podporiť študentov, aby siahali pod povrch,“ zdôraznila hlava štátu vo svojom príhovore.
Budúcnosť sveta podľa prezidenta nebude určená rýchlosťou algoritmov, ale charakterom našich rozhodnutí. Ak spojíme morálny účel s efektívnou verejnou správou a odvážnym vzdelávaním, a ak sa malým hráčom, ako je Slovensko, bude dôverovať pri pilotovaní odvážnych nápadov, umelá inteligencia z nás neurobí menej ľudských, ale práve, naopak, skonštatoval.
Upozornil tiež, že AI nie je abstraktná predstava, ale realita, ktorá vstupuje do domácností, nemocníc a škôl a musí zostať v službách ľudskej dôstojnosti. Práve absencia etiky predstavuje podľa jeho slov v technologickom vývoji najväčšie riziko. „Bez nej riskujeme, že skĺzneme do sveta, kde sa súkromie potichu vytráca, kde sa staré predsudky vracajú prezlečené za neutrálne fakty a kde stroje začínajú robiť rozhodnutia, ktoré patria ľuďom,“ dodal prezident.
Na podujatí BratislavAI Forum 2025 sa stretávajú najvyšší predstavitelia najväčších medzinárodných organizácií - OSN, UNESCO, OECD, EÚ - spolu so zástupcami ministerstiev školstva z viac ako 30 krajín sveta. Samit pozostáva z troch častí, zo stretnutia ministrov školstva, ktorí diskutujú o budúcnosti AI vo vzdelávaní, ďalej tzv. high-level samit o AI a Globálne fórum OECD o budúcnosti vzdelávania a zručností.