< sekcia Slovensko
Prezident: Najvyšší ústavní činitelia musia pravidelne viesť dialóg
Prezident zároveň informoval o pokračujúcich zahraničnopolitických aktivitách Slovenska a pripravovaných návštevách na najvyššej úrovni.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - V čase vnútropolitického napätia aj meniaceho sa medzinárodného prostredia je povinnosťou najvyšších ústavných činiteľov pravidelne komunikovať, koordinovať postoje a otvorene hovoriť o témach dôležitých pre Slovensko. Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil po pondelkovom spoločnom obede s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) v Bratislave.
Prezident pozitívne zhodnotil spoločné rokovanie a význam pravidelnej komunikácie medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. „Je našou povinnosťou v týchto neľahkých a náročných časoch, ktorým Slovenská republika, Európska únia aj svet čelia, aby sme boli schopní si kedykoľvek sadnúť za stôl a veľmi pragmaticky a otvorene rozprávať o všetkých aktuálnych veciach,“ povedal. „To naše dnešné stretnutie vyhodnocujem ako naozaj veľmi prospešné, koordinačné. Na mnohých témach sme sa zhodli,“ poznamenal.
Rovnako premiér podotkol, že traja slovenskí najvyšší ústavní činitelia držia spolu. Stretnutie podľa neho potvrdilo, že majú jasnú zhodu v zásadných otázkach zahraničnej politiky, ale aj v zásadných otázkach fungovania Slovenskej politiky. „Keď dávate do politiky zdravý rozum a racionalitu, tak potom z toho vychádzajú aj spoločné postoje, ktoré sme dnes na stretnutí prerokovali,“ uviedol Fico a dodal, že medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi dávno neboli také súladné vzťahy.
Traja najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) od 1. júla. Prezident SR vyzdvihol podporu Slovenska tomuto regionálnemu formátu. „Budeme robiť všetko pre to, aby tento formát zostal aj naďalej životaschopným a aby Slovensko prostredníctvom tohto formátu mohlo silnejšie a razantnejšie presadzovať postoje daného regiónu k rôznym témam vo vzťahu k Bruselu a na pôde Európskej únie,“ vyhlásil. Premiér avizoval, že plánuje na stretnutia V4 prizvať aj významného predstaviteľ inej ako stredoeurópskej krajiny. Raši v súvislosti s prebratím predsedníctva avizoval na 1. júla otváracie podujatie na Bratislavskom hrade, kde pozval prezidenta i premiéra. „Som presvedčený, že Vyšehradská štvorka a jej 65 miliónov obyvateľov a 13 percent obyvateľstva Európskej únie a takmer deväť percent HDP sa prejaví v tom, že budeme mať pragmatický prístup a budeme hľadať spoločné postoje na problémy, ktoré sú a ktoré nás čakajú, vrátane schvaľovania nového rozpočtu Európskej únie, vrátane účasti na, veríme, že na povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny a na mnohých a mnohých ďalších problémoch, ktorým teraz musíme čeliť,“ dodal predseda parlamentu.
Témou pracovného obeda bola aj otázka rozširovania EÚ. Prezident upozornil na potrebu zachovať férový prístup ku kandidátskym krajinám západného Balkánu. „Bolo by veľmi zlé, ak by došlo len tak k obyčajnému predbehnutiu krajín západného Balkánu Ukrajinou, čo by vyslalo naozaj veľmi negatívny signál obyvateľom krajín západného Balkánu, ktorí naozaj sú v prístupovom procese podstatne ďalej ako Ukrajina,“ podotkol. Rovnako premiér súhlasí, že Ukrajina nemôže preskočiť pripravené krajiny. „Ukrajina musí tiež spraviť nejaké ústretové kroky,“ dodal predseda vlády.
Prezident zároveň informoval o pokračujúcich zahraničnopolitických aktivitách Slovenska a pripravovaných návštevách na najvyššej úrovni. V najbližších týždňoch Slovensko privíta prezidentku Severného Macedónska, pričom návšteva prezidenta Čiernej Hory sa presúva na neskorší termín. Avizoval aj pripravovanú návštevu predsedu vlády Indie Naréndru Módího, ktorá nadviaže na minuloročnú návštevu indickej prezidentky na Slovensku.
Prezident pozitívne zhodnotil spoločné rokovanie a význam pravidelnej komunikácie medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. „Je našou povinnosťou v týchto neľahkých a náročných časoch, ktorým Slovenská republika, Európska únia aj svet čelia, aby sme boli schopní si kedykoľvek sadnúť za stôl a veľmi pragmaticky a otvorene rozprávať o všetkých aktuálnych veciach,“ povedal. „To naše dnešné stretnutie vyhodnocujem ako naozaj veľmi prospešné, koordinačné. Na mnohých témach sme sa zhodli,“ poznamenal.
Rovnako premiér podotkol, že traja slovenskí najvyšší ústavní činitelia držia spolu. Stretnutie podľa neho potvrdilo, že majú jasnú zhodu v zásadných otázkach zahraničnej politiky, ale aj v zásadných otázkach fungovania Slovenskej politiky. „Keď dávate do politiky zdravý rozum a racionalitu, tak potom z toho vychádzajú aj spoločné postoje, ktoré sme dnes na stretnutí prerokovali,“ uviedol Fico a dodal, že medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi dávno neboli také súladné vzťahy.
Traja najvyšší ústavní činitelia diskutovali aj o blížiacom sa predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4) od 1. júla. Prezident SR vyzdvihol podporu Slovenska tomuto regionálnemu formátu. „Budeme robiť všetko pre to, aby tento formát zostal aj naďalej životaschopným a aby Slovensko prostredníctvom tohto formátu mohlo silnejšie a razantnejšie presadzovať postoje daného regiónu k rôznym témam vo vzťahu k Bruselu a na pôde Európskej únie,“ vyhlásil. Premiér avizoval, že plánuje na stretnutia V4 prizvať aj významného predstaviteľ inej ako stredoeurópskej krajiny. Raši v súvislosti s prebratím predsedníctva avizoval na 1. júla otváracie podujatie na Bratislavskom hrade, kde pozval prezidenta i premiéra. „Som presvedčený, že Vyšehradská štvorka a jej 65 miliónov obyvateľov a 13 percent obyvateľstva Európskej únie a takmer deväť percent HDP sa prejaví v tom, že budeme mať pragmatický prístup a budeme hľadať spoločné postoje na problémy, ktoré sú a ktoré nás čakajú, vrátane schvaľovania nového rozpočtu Európskej únie, vrátane účasti na, veríme, že na povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny a na mnohých a mnohých ďalších problémoch, ktorým teraz musíme čeliť,“ dodal predseda parlamentu.
Témou pracovného obeda bola aj otázka rozširovania EÚ. Prezident upozornil na potrebu zachovať férový prístup ku kandidátskym krajinám západného Balkánu. „Bolo by veľmi zlé, ak by došlo len tak k obyčajnému predbehnutiu krajín západného Balkánu Ukrajinou, čo by vyslalo naozaj veľmi negatívny signál obyvateľom krajín západného Balkánu, ktorí naozaj sú v prístupovom procese podstatne ďalej ako Ukrajina,“ podotkol. Rovnako premiér súhlasí, že Ukrajina nemôže preskočiť pripravené krajiny. „Ukrajina musí tiež spraviť nejaké ústretové kroky,“ dodal predseda vlády.
Prezident zároveň informoval o pokračujúcich zahraničnopolitických aktivitách Slovenska a pripravovaných návštevách na najvyššej úrovni. V najbližších týždňoch Slovensko privíta prezidentku Severného Macedónska, pričom návšteva prezidenta Čiernej Hory sa presúva na neskorší termín. Avizoval aj pripravovanú návštevu predsedu vlády Indie Naréndru Módího, ktorá nadviaže na minuloročnú návštevu indickej prezidentky na Slovensku.