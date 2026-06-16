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Prezident nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl
V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi Národných obranných síl rozšíria svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali na základnom výcviku.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok (18. 6.) nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl (NOS), ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký Vrch. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi Národných obranných síl rozšíria svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali na základnom výcviku a následnom zdokonaľovacom výcviku určenom pre operačné a pohotovostné zálohy. Ten prezident po zaradení do operačných záloh absolvoval priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi.
„Na druhej fáze prehĺbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radov príslušníkov Ozbrojených síl SR vrátane záverečného cvičenia - tzv. prežitia,“ priblížil odbor komunikácie.
Prezident SR od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov SR na obrane a bezpečnosti štátu. Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Konal sa tiež vo výcvikom priestore Turecký Vrch.
V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi Národných obranných síl rozšíria svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali na základnom výcviku a následnom zdokonaľovacom výcviku určenom pre operačné a pohotovostné zálohy. Ten prezident po zaradení do operačných záloh absolvoval priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi.
„Na druhej fáze prehĺbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radov príslušníkov Ozbrojených síl SR vrátane záverečného cvičenia - tzv. prežitia,“ priblížil odbor komunikácie.
Prezident SR od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov SR na obrane a bezpečnosti štátu. Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Konal sa tiež vo výcvikom priestore Turecký Vrch.