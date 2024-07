Prezident: Armáda plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine

Pozrite si aj: OBRAZOM: Prehliadka vojenskej techniky Ozbrojených síl SR

Bratislava 24. júla (TASR) - Návšteva Ministerstva obrany (MO) SR nie je len symbolická. Armáda plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini počas stredajšej návštevy ministerstva.povedal Pellegrini s tým, že obranu štátu musia plánovať desiatky rokov dopredu.Požiadal obyvateľov Slovenska o pochopenie, že štát musí do obrany investovať značné prostriedky. Krajinu podľa neho musíme vedieť brániť aj sami a zbraňové systémy sú drahé. Ako tvrdí, z obranného priemyslu budú profitovať aj samotní občania. Pripomenul, že samostatná obrana štátu je pre Slovensko povinnosťou aj zo záväzkov v NATO.Pellegrini dúfa, že zdržaní pri dodávkach zbraní bude čo najmenej. Spomenul, že Slovensko nemá systémy protivzdušnej obrany, a preto štát musí dočasne nájsť alternatívu.Tento rok má byť podľa hlavy štátu do OS SR prijaté rekordné množstvo nového personálu. Armáda by podľa neho mala byť vnímaná nielen z pohľadu pomoci pri živelných katastrofách, ale aj z pohľadu bezpečnosti krajiny.Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) ocenil záujem prezidenta venovať sa aj tomuto rezortu.podotkol Kaliňák.Šéf rezortu potvrdil, že podporu nového generálneho tajomníka NATO Slovensko podmienilo spustením rotačného mechanizmu v rámci obrany vzdušného priestoru. Rezort by mohol o výsledku rokovaní o nákupe nového systému protivzdušnej obrany informovať o niekoľko týždňov. Obnova OS SR je podľa neho nevyhnutná. Dôležitá podľa neho je aj modernizácia infraštruktúry. Potvrdil, že armáda tento rok vidí najvyšší záujem o vojenskú službu.S návštevou prezidenta bola spojená aj prehliadka vojenskej techniky. Ozbrojené sily SR na nej odprezentovali niekoľko obrnených vozidiel či tankov.