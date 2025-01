Prezident navštívi SIS v súvislosti so správou, o ktorej rokovala NRSR

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu (22. 1.) navštívi sídlo Slovenskej informačnej služby (SIS). Chce sa oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou, ktorá bola v utorok predmetom rokovania Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.



"Prezident SR Peter Pellegrini obdržal správu SIS, ktorá bola dnes predmetom rokovania NR SR. Na základe týchto informácií požiadal riaditeľa SIS, aby sa mohol oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami," spresnila KP. Rokovanie sa uskutoční dopoludnia aj za účasti ďalších silových zložiek štátu.



Mimoriadna schôdza parlamentu o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde v utorok pokračovala v utajenom režime, pretože premiér Robert Fico (Smer-SD) na nej predložil správu obsahujúcu utajované skutočnosti. SIS následne informovala, že získala "závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR." Udelila súhlas na informovanie poslancov.



Opoziční poslanci označili správu za absurdnú, obsahujúcu bludy a informácie, ktoré sa dajú ľahko nájsť na webe či sociálnych sieťach.