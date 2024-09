Prezident navštívil miesta postihnuté záplavami

Bratislava 15. septembra (TASR) - V zápase s prírodnými živlami musia byť na prvom mieste vždy životy a zdravie ohrozených ľudí. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini. Vyzdvihol bezpečnostné a záchranné zložky pre ich nasadenie v boji so záplavami. V nedeľu navštívil postihnuté miesta v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde zasahujúcim osobne poďakoval.



"Chcem sa poďakovať všetkým hasičom, príslušníkom Ozbrojených síl SR, záchranárom, policajtom i civilným zložkám za ich nasadenie v boji so záplavami. Za ich prácu im patrí naša spoločná úcta a rešpekt," poznamenal.



Hlava štátu zdôraznila, že v zápase s prírodnými živlami musia byť na prvom mieste vždy životy a zdravie ohrozených ľudí. "Úplne však chápem pohnutie všetkých, ktorým sa pred očami ponára do vody ich domov a záhrada a oni sa pozerajú na skazu, ktorá ničí roky ich práce a energie. V takýchto prípadoch musí okrem obcí a miest podať pomocnú ruku štát a ja som veľmi rád, že ju aktívne podáva," dodal Pellegrini.