Prezident: Nedopusťme, aby sa hrôzy vojny stali opäť realitou
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - V piatok si pripomíname koniec najstrašnejšej vojny v dejinách ľudstva. S úctou a vďakou myslíme na všetkých, ktorí so zbraňou v ruke bránili slobodu, aj na tých, ktorí priniesli tú najvyššiu obeť. Ich odvaha a hrdinstvo nám umožnili žiť v mieri, ktorý dnes považujeme za samozrejmosť. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Zároveň vyzval na ochranu mieru.
„Žiaľ, 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii sme svedkami úpadku svetového poriadku a čoraz viac veľmocí sa prikláňa k vojenským riešeniam konfliktov. Preto prosím všetkých, aby namiesto zloby a nenávisti dali vo svojom srdci priestor mieru a pokoju. Pripomínajme si dôležité momenty našej minulosti a nedopusťme, aby sa hrôzy vojny stali opäť realitou. Vážme si hrdinov. Stojme pevne za hodnotami slobody, ľudskej dôstojnosti a rešpektu medzi národmi. Nech je dnešný deň pripomienkou aj záväzkom - chrániť mier pre Slovensko aj pre celý svet,“ dodala hlava štátu.
Druhá svetová vojna sa v Európe skončila 8. mája 1945. V tento deň, pred 81 rokmi, podpísalo nacistické Nemecko bezpodmienečnú kapituláciu. Koniec druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom.
