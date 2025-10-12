Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prezident nemá nedôveru voči šéfovi SIS P. Gašparovi

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlom Gašparom. Ten hlavu štátu informoval aj o svojej dopravnej nehode. Voči jeho osobe nemá nedôveru. Tvrdí, že tú by mal v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré je Gašpar kritizovaný, nemohol zatiaľ vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii TA3 V politike.
