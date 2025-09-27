< sekcia Slovensko
Prezident nevidí dôvod na kroky proti šéfovi SIS
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini nevidí dôvod, aby podnikol kroky voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi. Uviedol to v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Pripomenul, že Gašpar sa zodpovedá priamo premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a ak má jeho dôveru, je to v rukách premiéra. Prezident sa však s Gašparom plánuje v najbližších dňoch stretnúť. Hovorí, že žiadnej tajnej službe neprospieva, ak je medializovaná.
