< sekcia Slovensko
Prezident: Neviem, či Hlas nezišiel z cesty, ktorú som naznačil
Pellegrini takisto nerozumie tomu, ak poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák opustil poslanecký klub Hlasu-SD, no v strane chce ostať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. decembra (TASR) - Koaličný Hlas-SD by sa mal pýtať, či pokračuje v línii strany odborníkov, ktorá bude aj vyvažovať kroky koalície, alebo niekam odbáča. Povedal to zakladateľ Hlasu-SD a súčasný prezident SR Peter Pellegrini v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zhodnotil aj prácu opozície, kde zatiaľ nevidí riadneho lídra. Výkon dvoch ministrov, ktorých si osvojil Smer-SD, vníma hlava štátu zatiaľ ako rozpačitý. Koaličné strany by sa mali podľa neho čo najmenej venovať sebe, ale čo najviac energie venovať občanom.
„Nie vždy som si už ako zakladateľ strany Hlas istý, či Hlas niekedy z tej cesty, ktorú som vytýčil a naznačil, nezišiel,“ vyhlásil Pellegrini. Hlas-SD podľa svojich slov zakladal ako stranu odborníkov, ktorá bude schopná vyvažovať kroky koalície, ak by koalícia chcela ťahať krajinu „niekam“ alebo robiť veci, ktoré nemusia vždy vyhovovať väčšine spoločnosti. „Myslím si, že to je základ strany rozumu, strany, ktorá má byť garantom profesionality, odbornosti, slušnosti. A tu sa musí teraz Hlas sám pýtať, na čele s pánom predsedom, či idú v tejto línii alebo odbáčajú,“ dodal.
Pellegrini takisto nerozumie tomu, ak poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák opustil poslanecký klub Hlasu-SD, no v strane chce ostať. „Myslím si, že v strane by mali zostať ľudia, ktorí rozprávajú jedným jazykom, majú jeden pohľad na vec a prezentujú nejakú jednotu, ale to je opäť na tom, ako sa postaví k tomu strana Hlas,“ povedal. Myslí si, že koalícia naďalej počíta s tým, že ju bude Ferenčák ako poslanec podporovať.
Peter Kmec, ktorý podal demisiu z postu vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, má podľa hlavy štátu všetky predpoklady na to, aby sa stal veľvyslancom v Ríme. „Pokiaľ mi príde takýto návrh na stôl, ja ako prezident, ktorý má posledné slovo pri vymenovávaní, môžem na rovinu povedať, že s pánom Kmecom na vyslanie ako naozaj špičkového diplomata na post nebudem mať problém,“ vyhlásil. Dodal, že fungovanie úradu podpredsedu, ktorému Kmec šéfoval, je časovo ohraničené, takže buď bude fungovať do konca volebného obdobia alebo sa jeho agenda rozloží medzi ministerstvá hospodárstva a školstva a nebude potrebné menovať nového šéfa. Je to však na rozhodnutí koalície a premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Predseda vlády je podľa prezidenta odhodlaný dovládnuť do riadneho termínu volieb. „Tomu nasvedčujú aj tieto experimenty - presuny vo vládnej koalícii, keď mame ministrov, ktorých si osvojil Smer,“ povedal s tým, že u dvoch ministrov, ktorých si osvojil Smer-SD, nevie vymenovať momenty, keď by v rezortoch urobili niečo výnimočné pre ľudí. „Naopak, čakám, pozerám a budem zvedavý, či vôbec v roku 2026 doručia niečo ľuďom a budú sa mať s čím pochváliť. Zatiaľ ten výkon považujem skôr za rozpačitý,“ dodal.
Opozičné spojenectvá, ktoré sú založené len na „proteste proti niečomu“ vníma prezident kriticky, pretože je to na stabilné vládnutie v budúcnosti málo. V súčasnej opozícii nevidí spojenie na základe programu a ani riadneho lídra.
„Nie vždy som si už ako zakladateľ strany Hlas istý, či Hlas niekedy z tej cesty, ktorú som vytýčil a naznačil, nezišiel,“ vyhlásil Pellegrini. Hlas-SD podľa svojich slov zakladal ako stranu odborníkov, ktorá bude schopná vyvažovať kroky koalície, ak by koalícia chcela ťahať krajinu „niekam“ alebo robiť veci, ktoré nemusia vždy vyhovovať väčšine spoločnosti. „Myslím si, že to je základ strany rozumu, strany, ktorá má byť garantom profesionality, odbornosti, slušnosti. A tu sa musí teraz Hlas sám pýtať, na čele s pánom predsedom, či idú v tejto línii alebo odbáčajú,“ dodal.
Pellegrini takisto nerozumie tomu, ak poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák opustil poslanecký klub Hlasu-SD, no v strane chce ostať. „Myslím si, že v strane by mali zostať ľudia, ktorí rozprávajú jedným jazykom, majú jeden pohľad na vec a prezentujú nejakú jednotu, ale to je opäť na tom, ako sa postaví k tomu strana Hlas,“ povedal. Myslí si, že koalícia naďalej počíta s tým, že ju bude Ferenčák ako poslanec podporovať.
Peter Kmec, ktorý podal demisiu z postu vicepremiéra pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, má podľa hlavy štátu všetky predpoklady na to, aby sa stal veľvyslancom v Ríme. „Pokiaľ mi príde takýto návrh na stôl, ja ako prezident, ktorý má posledné slovo pri vymenovávaní, môžem na rovinu povedať, že s pánom Kmecom na vyslanie ako naozaj špičkového diplomata na post nebudem mať problém,“ vyhlásil. Dodal, že fungovanie úradu podpredsedu, ktorému Kmec šéfoval, je časovo ohraničené, takže buď bude fungovať do konca volebného obdobia alebo sa jeho agenda rozloží medzi ministerstvá hospodárstva a školstva a nebude potrebné menovať nového šéfa. Je to však na rozhodnutí koalície a premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Predseda vlády je podľa prezidenta odhodlaný dovládnuť do riadneho termínu volieb. „Tomu nasvedčujú aj tieto experimenty - presuny vo vládnej koalícii, keď mame ministrov, ktorých si osvojil Smer,“ povedal s tým, že u dvoch ministrov, ktorých si osvojil Smer-SD, nevie vymenovať momenty, keď by v rezortoch urobili niečo výnimočné pre ľudí. „Naopak, čakám, pozerám a budem zvedavý, či vôbec v roku 2026 doručia niečo ľuďom a budú sa mať s čím pochváliť. Zatiaľ ten výkon považujem skôr za rozpačitý,“ dodal.
Opozičné spojenectvá, ktoré sú založené len na „proteste proti niečomu“ vníma prezident kriticky, pretože je to na stabilné vládnutie v budúcnosti málo. V súčasnej opozícii nevidí spojenie na základe programu a ani riadneho lídra.