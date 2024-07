Prezident: Nezabudnime na odkaz Cyrila a Metoda

Bratislava 5. júla (TASR) - Svätí Cyril a Metod prišli s myšlienkou, že každý národ má právo sláviť liturgiu vo svojom jazyku a že národy sú si rovné vo svojich jazykoch, kultúre a zvykoch a majú právo si ich udržiavať. Vieru presadzovali slušne a bez nenávisti. Nepodvolili sa negatívnym okolnostiam ani nepriazni osudu. Vyhlásil to prezident SR Peter Pellegrini počas podujatia Posolstvo Cyrila a Metoda, ktoré sa koná na hrade Devín v Bratislave pri príležitosti celonárodných osláv 1161. Prezident vyzval Slovákov, aby nezabúdali na odkaz svätých Cyrila a Metoda a pripomínali si našu dávnu históriu.



Prezident pripomenul, že cyrilometodská tradícia a dedičstvo je zakotvené v preambule Ústavy SR. Oznámil tiež, že počas osláv sa osobne prihovorí aj premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa zotavuje z atentátu. Želá mu čo najskoršie uzdravenie a plný návrat do výkonu funkcie predsedu vlády.



"V živote nie je nič ľahké, ak to má za niečo stáť a solúnski bratia Cyril a Metod si tiež vybrali tú ťažšiu cestu," vyhlásil Pellegrini v príhovore. Poukázal na to, že bratia neuprednostnili pokoj, ale vybrali si rehoľu a vydali sa v ťažkých časoch na náročnú cestu, "aby v ďalekom svete a po tisíckach kilometrov cestovania šírili vzdelanie, kultúru a aby pozdvihli aj náš slovenský národ".



Najväčšou zbraňou a silou Cyrila a Metoda bola podľa hlavy štátu pravda, viera a argumenty. Dodal, že sa nezlomili ani pred atakmi autorít, ktorí s nimi nesúhlasili. "Ale vždy svoju pravdu, vieru presadzovali slušne a spôsobom, ktorý nikdy nepokropila žiadna krv a nenávisť. A aj z tohto dôvodu sú naše slová v preambule Ústavy SR aj dnes vysoko aktuálne," povedal.



Prezident SR vyjadril nádej, že sa každý z občanov pozrie do svojho vnútra a odpovie si na otázku, čím môže prispieť k tomu, aby sme sa ako národ v týchto zložitých časoch opäť zomkli a opäť šírili dobro, nádej. Verí, že sa Slováci opäť naučia diskutovať na základe argumentov a slušne tak, ako to robili aj Cyril a Metod. "A aby sme si navždy pamätali, že sme národ síce malý, ale hrdý a národ, ktorý prežil za tisícročie svojej existencie mnoho zla, ale keď bol národ slovenský zjednotený, dokázal prežiť všetko, čo sa naň valilo a dosiahli sme úspechy," uzavrel.



Žiga: Svätí Cyril a Metod prispeli ku kultúrnej a politickej emancipácii

Svätí Cyril a Metod priniesli nám, ale aj ďalším národom, kresťanskú vieru, tradície a vzdelanosť. Prispeli aj ku kultúrnej a politickej emancipácii. Vyhlásil to podpredseda parlamentu poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady SR Peter Žiga (Hlas-SD) počas podujatia Posolstvo Cyrila a Metoda, ktoré sa koná v piatok na hrade Devín v Bratislave pri príležitosti celonárodných osláv 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie.



"Spomeňme si na našich vierozvestcov ako spolupatrónov Európy, za ktorých ich vyhlásil pápež Ján Pavol II. už skoro pred polstoročím," vyzval Žiga. Poukázal, že v tejto dobe by sme si mali spomenúť hlavne na to, čo spoločnosť posúva a spája. Podľa jeho slov potrebujeme zmierenie a dodržiavať nepísanú dohodu na hodnotách, ktoré sú posvätné a ktoré nikdy nebudeme spochybňovať.



"Spája nás štátnosť, viera, jazyk, blízkosť kultúry, hodnoty pokoja, mieru a rodiny. To sú veci, ktoré si chceme pamätať a rozvíjať. Násilie a agresivita do našej spoločnosti nepatrí a treba ju odsúdiť," vyhlásil Žiga.