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Prezident: Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou
Skonštatoval, že všetky najvýznamnejšie míľniky modernej slovenskej histórie - či už to bolo štúrovské povstanie, SNP alebo Pražská jar - sa skončili vojenskou porážkou.
Autor TASR,aktualizované
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Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini apeloval vo svojom príhovore pri príležitosti osláv 82. výročia Slovenského národného povstania (SNP) na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou. Za potrebné považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Podčiarkol, že pri pohľade na hrdinov SNP mu v mysli rezonujú dve slová - vďačnosť a hrdosť.
„Vďačnosť za vašu obetu, naši hrdinovia a hrdinky. A hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. A výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali,“ odkázal vojnovým veteránom. Svojím hrdinstvom v zákopoch a v bojoch s okupantami vytvárali podľa jeho slov podmienky na iný, rovnako dôležitý politický zápas.
„Zápas o našu štátnosť. Práve v týchto rokoch sa začalo formovať nové, hrdé historické vedomie slovenského národa. Nezabúdajme na to a inšpirujme sa tým,“ podotkol Pellegrini. Za morálno-politický príklad pre súčasnú rozdelenú spoločnosť považuje historický akt prijatia Vianočnej dohody z decembra 1943.
„V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa a vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ,“ zdôraznil. Ideu novej slovenskej štátnosti stelesňovalo podľa neho vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady. Ocenil vizionársku prezieravosť politických lídrov SNP. „Uvedomme si, že nie je náhoda, že v časoch najväčšieho politického teroru v päťdesiatych rokoch boli týraní v žalároch takmer všetci, ktorí v Povstaní niečo znamenali,“ poznamenal.
Ďalej skonštatoval, že všetky najvýznamnejšie míľniky modernej slovenskej histórie - či už to bolo štúrovské povstanie, SNP alebo Pražská jar - sa skončili vojenskou porážkou. „A predsa ich mravné posolstvá formovali náš hodnotový a národnoštátny vývoj. SNP je nespochybniteľným historickým a hodnotovým prameňom našej štátnosti. Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži,“ vyzval prezident SR.
Dejiny sa podľa jeho slov často opakujú v ich najbrutálnejšej podobe. „Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním - a skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Náš spoločný odkaz preto musí znieť: Nie! Nedovoľme to! Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou,“ zdôraznil s tým, že ide o každodenné boje, keď je nepriateľ často skrytý v zákopoch sociálnych sietí.
Namiesto odkazu zásadného riešenia otázok budúcnosti Slovenska pripomína podľa Pellegriniho súčasná verejná debata politickú karikatúru. „Namiesto vtedajších mysliteľov a stratégov dnes zoči-voči stoja hejteri, povrchní komentátori alebo populisti. Nemajú záujem o zmysluplné plánovanie a formovanie slovenskej budúcnosti, ale len o to, aby na chvíľu zaujali sociálne siete, prípadne sa dostali do večerného spravodajstva,“ dodal. Hovoril tiež o slabnúcej vernosti k vlastnej krajine.
„Vďačnosť za vašu obetu, naši hrdinovia a hrdinky. A hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. A výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali,“ odkázal vojnovým veteránom. Svojím hrdinstvom v zákopoch a v bojoch s okupantami vytvárali podľa jeho slov podmienky na iný, rovnako dôležitý politický zápas.
„Zápas o našu štátnosť. Práve v týchto rokoch sa začalo formovať nové, hrdé historické vedomie slovenského národa. Nezabúdajme na to a inšpirujme sa tým,“ podotkol Pellegrini. Za morálno-politický príklad pre súčasnú rozdelenú spoločnosť považuje historický akt prijatia Vianočnej dohody z decembra 1943.
„V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa a vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ,“ zdôraznil. Ideu novej slovenskej štátnosti stelesňovalo podľa neho vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady. Ocenil vizionársku prezieravosť politických lídrov SNP. „Uvedomme si, že nie je náhoda, že v časoch najväčšieho politického teroru v päťdesiatych rokoch boli týraní v žalároch takmer všetci, ktorí v Povstaní niečo znamenali,“ poznamenal.
Ďalej skonštatoval, že všetky najvýznamnejšie míľniky modernej slovenskej histórie - či už to bolo štúrovské povstanie, SNP alebo Pražská jar - sa skončili vojenskou porážkou. „A predsa ich mravné posolstvá formovali náš hodnotový a národnoštátny vývoj. SNP je nespochybniteľným historickým a hodnotovým prameňom našej štátnosti. Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži,“ vyzval prezident SR.
Dejiny sa podľa jeho slov často opakujú v ich najbrutálnejšej podobe. „Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním - a skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami. Náš spoločný odkaz preto musí znieť: Nie! Nedovoľme to! Nezostaňme pasívnymi a rezignovanými v boji s neslušnosťou,“ zdôraznil s tým, že ide o každodenné boje, keď je nepriateľ často skrytý v zákopoch sociálnych sietí.
Namiesto odkazu zásadného riešenia otázok budúcnosti Slovenska pripomína podľa Pellegriniho súčasná verejná debata politickú karikatúru. „Namiesto vtedajších mysliteľov a stratégov dnes zoči-voči stoja hejteri, povrchní komentátori alebo populisti. Nemajú záujem o zmysluplné plánovanie a formovanie slovenskej budúcnosti, ale len o to, aby na chvíľu zaujali sociálne siete, prípadne sa dostali do večerného spravodajstva,“ dodal. Hovoril tiež o slabnúcej vernosti k vlastnej krajine.