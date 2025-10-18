< sekcia Slovensko
Prezident: Nový ordinár má predpoklady na zvládnutie svojej misie
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Nový ordinár Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavol Šajgalík má všetky predpoklady na zvládnutie svojej misie a pokračovanie v diele, ktoré začal budovať jeho predchodca František Rábek. Potvrdzujú to jeho odborné i morálne kvality a tiež osobný príbeh. Na sobotnej biskupskej vysviacke biskupa v Bratislave to v príhovore uviedol prezident SR Peter Pellegrini.
„Poslaním OS a OZ je chrániť mier, zákonnosť a verejný poriadok. Poslaním cirkvi je - okrem iného - usilovať sa o zmierenie medzi ľuďmi. Význam tohto poslania je dnes oveľa naliehavejší, než bol v nedávnej minulosti. Je možné ho napĺňať iba s oddanosťou a láskou v srdci. S láskou k svojej krajine, k ľuďom, ktorí tu žijú,“ povedal prezident a zaželal mu veľa síl, vytrvalosti a úspechov. Doplnil, že posolstvo nádeje, viery, tolerancie, vzájomného pochopenia a solidarity je dôležité i pre celú slovenskú spoločnosť.
Prezident zaspomínal aj na predchodcu druhého biskupa ordinariátu Rábeka, ktorý podľa neho počas 22 rokov pôsobenia vybudoval ordinariát prakticky od základov. Predovšetkým však podľa neho potvrdil, aký veľký význam má duchovná služba pre mužov i ženy pôsobiacich v OS a OZ. Aké je dôležité, aby mali s kým hovoriť o svojich pocitoch, mohli sa zdôveriť, ale tiež načerpať duchovnú silu. Poukázal pritom na ich podmienky, záťaž, riziko, neustálu pripravenosť zasiahnuť a tiež na obrovskú zodpovednosť.
Navyše sa podľa prezidenta počas uplynulých dvoch desaťročí svet zásadne zmenil. „Bezpečnostné hrozby, ktorým je SR vystavená, sú dnes oveľa bezprostrednejšie a aj rôznorodejšie. Rovnako všetci cítime, ako v poslednom čase zosilnela polarizácia spoločnosti, prejavy nevraživosti medzi ľuďmi či skupinami ľudí. Súčasnosť prináša čoraz väčšie nároky na príslušníkov OS aj OZ. Na váš výcvik, vašu profesionalitu, odbornosť aj ľudský rozmer, ktorý je súčasťou vašich profesií,“ podotkol. Preto je podľa prezidenta také dôležité, aby mali oporu v duchovnom zázemí, vo viere a v hodnotách, ktoré sú s vierou spojené.
