Prezident: Obsadenie funkcií musí zohľadňovať kontrolnú úlohu opozície

Bratislava 17. septembra (TASR) - Opozícia v demokratickom štáte musí plniť svoju základnú úlohou, ktorou je kontrola vládnej moci. Na utorkovom stretnutí s lídrami opozičných strán to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil, že túto úlohu musí zohľadňovať aj personálne obsadenie funkcií v Národnej rade SR.



"Vládna koalícia by mala takéto riešenie umožniť a opozícia by mala navrhnúť na príslušné posty relevantných kandidátov, ktorí môžu získať dôveru väčšiny pléna," uviedol prezident. Upozornil tiež, že výhrady voči konkrétnym menám pri obsadzovaní parlamentných funkcií sa udiali už niekoľkokrát. "Funkčnosť Národnej rady a jej schopnosť prijímať zákony v prospech ľudí musí byť pre koalíciu aj opozíciu vyšším záujmom ako osobné ambície či nenaplnené politické predstavy," zdôraznil Pellegrini. Dodal však, že nie je jeho kompetenciou vstupovať do vnútorných pomerov parlamentu.



Rovnako ako koaličným lídrom na štvrtkovom (12. 9.) stretnutí, aj opozičným zástupcom prezident pripomenul, že politický súboj sa musí vrátiť z osobnej roviny do vecnej, aby sa jeho predmetom opäť stali skutočné problémy ľudí na Slovensku.



Predstavitelia opozície po stretnutí kvitovali záujem prezidenta hovoriť s opozíciou, hlave štátu však vyčítajú, že nedokázala zorganizovať spoločné koalično-opozičné stretnutie, ktoré by bolo potvrdením jej snahy spájať spoločnosť. Upozornili tiež, že o potrebe venovať sa reálnym potrebám ľudí by prezident nemal len hovoriť, ale reálne žiadať takéto konanie od vládnej koalície.