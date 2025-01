Prezident: Obyvatelia SR by nemali byť iba pasívnymi pozorovateľmi

Bratislava 20. januára (TASR) - Obyvatelia SR by nemali byť iba pasívnymi pozorovateľmi situácie v krajine a čakať, ako sa vyvinie. Všetci, ktorí na Slovensku žijú, majú jej osud v rukách. Po novoročnom stretnutí s predstaviteľmi cirkví to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini.



"Aj politici musia prestať s politikou takou, keď nám hovoria, veď raz za štyri roky nám voliči vystavia účet. Politik je zodpovedný za svoje činy každý jeden deň a každý jeden deň vo svojom úrade má vplyv, pozitívny alebo negatívny, na to, ako sa bude vyvíjať nálada spoločnosti alebo krajina ako taká," zdôraznil prezident.



Hlava štátu pripomenula, že atmosféra v spoločnosti sa po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) nezlepšila a agresivita, naopak, narastá. Slovensko podľa Pellegriniho potrebuje viac pozitívneho. "Tu si musíme priznať, že sa na nás valia od rána do večera len negatívne správy," dodal prezident.