Prezident ocenil mladých, skúmali dosah online komunikácie politikov

Bratislava 4. júna (TASR) - Mladí vyzývajú politikov na pozitívnejšiu komunikáciu. Viac ako 70 percent príspevkov niektorých politikov na sociálnych sieťach totiž smerovalo proti ich oponentom a šírilo negatívne emócie. Vyplýva to zo sociálneho experimentu študentov z Parlamentu detí a mládeže pri Úrade komisára pre deti (ÚKPD), ktorí dva mesiace hodnotili online komunikáciu 21 politikov. Cieľom bolo upozorniť na vplyv ich vyjadrení na duševné zdravie detí a mládeže. Výsledky predstavili v stredu prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, pričom apelovali na zmenu politickej komunikácie smerom ku konštruktívnosti.



„Rozhodli ste sa nastaviť úprimné zrkadlo mladých ľudí slovenským politikom. Nie je to motivované žiadnymi politickými aktivitami ani záujmom mladých ľudí zasahovať do politického diania, ale ľudské vyjadrenie ich vlastných pocitov, akú atmosféru zažívajú, keď sledujú vyjadrenia slovenských politikov,“ uviedol po osobnom stretnutí s mládežou a komisárom Pellegrini.



Komisár pre deti Jozef Mikloško poznamenal, že experiment prebiehal v dvoch fázach. Prvá fáza trvala od 15. marca do 15. apríla a druhá počas celého mája. Počas druhej fázy boli politici formou výzvy informovaní, že ich príspevky sú monitorované, a mali priestor uvedomiť si dosah svojich vyjadrení. Samotné príspevky sa hodnotili známkami od jedna (veľmi pozitívny) do päť (veľmi negatívny - útočný). „Výsledky ukázali, že v prvom mesiaci malo len sedem politikov známku lepšiu ako tri, v druhom už 13. Celkovo si 14 politikov zlepšilo svoje skóre, čo vnímame ako pozitívnu reakciu na našu výzvu,“ vysvetlil.



Predseda parlamentu detí a mládeže Sebestyen Marosz podotkol, že počas experimentu si dali pozor na to, aby hodnotenie bolo objektívne a metodika jasná, zrozumiteľná a transparentná. „Každý mladý dostal náhodne vygenerovaný zoznam príspevkov, ktorý bol vlastne ako keby mixom príspevkov všetkých politikov naraz. Tento zoznam príspevkov nemal ani mená, takže mladí vlastne hodnotili iba čisto príspevky,“ spresnil. V príspevkoch potom skúmali ich tón, obsah, výzvy k akcii a sledovali, do akej miery šíria nenávisť, polarizujú spoločnosť či útočia na politických oponentov. Marosz v tejto súvislosti priblížil, že väčšina politikov zverejňovala príspevky zamerané výlučne na politické útoky, bez ponuky konštruktívnych riešení.



Mikloško špecifikoval, že do projektu bolo zaradených sedem parlamentných strán a z každej boli vybraní traja politici s najvyšším počtom sledovateľov na sociálnej sieti Facebook. „Tento výber bol zámerný, keďže Facebook je stále najpoužívanejšou sociálnou sieťou na Slovensku. Všetci hodnotení politici spolu dosahovali viac než dva milióny sledovateľov, čo dokazuje rozsah ich vplyvu,“ podotkol.



Mládež v závere vyzvala politikov, aby sa sústredili viac na riešenia a vízie ako na osočovanie. Upozornili, že politika má čoraz silnejší vplyv na spoločenské vzťahy a rodiny. „Jednoducho tú politiku vnímame intenzívnejšie, vidíme to na svojich rodinách. V dnešnej dobe sú celé rodiny schopné sa rozpadnúť iba na rozdielnych politických názoroch a toto pokladáme za absolútne neprípustné,“ konštatoval Marosz.