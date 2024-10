Prezident ocenil projekty, ktoré realizujú Nitriansky kraj a Nitra

Nitra 17. októbra (TASR) - Stretnutie s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Branislavom Becíkom i primátorom Nitry Marekom Hattasom absolvoval vo štvrtok prezident Peter Pellegrini počas výjazdového rokovania v Nitrianskom kraji. Podľa prezidenta sa samospráve v nitrianskom regióne darí realizovať viaceré zaujímavé iniciatívy, ktorými by sa mohli inšpirovať aj ďalšie kraje a mestá na Slovensku.



Ocenil viaceré projekty, ktoré kraj aktuálne rozbieha. Jedným z nich je aj budovanie troch nových domovov pre seniorov. "Po dlhých rokoch, kedy sa pod značkou NSK nepostavil ani jeden dom pre seniorov či zariadenie sociálnych služieb, som bol dnes informovaný hneď o niekoľkých projektoch, ktoré čoskoro uzrú svetlo sveta. NSK ide v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) využívať nepotrebné budovy a nevyužívané internáty na zriadenie domovov sociálnych služieb a na výstavbu ďalších podobných zariadení. Je to výborný nápad, ktorý odporúčam aj ďalším mestám a krajom," skonštatoval Pellegrini.



NSK má aktuálne v zriaďovateľskej pôsobnosti 25 zariadení sociálnych služieb (ZSS) s 3232 klientmi, o ktorých sa stará zhruba 2300 zamestnancov. Podľa predsedu NSK k nim už čoskoro pribudnú ďalšie. "V kraji je o takéto zariadenia eminentný záujem. Za 23 rokov existencie NSK sa však žiadne nové nepostavilo. My sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme a ideme rovno do výstavby a rekonštrukcie troch takýchto zariadení. Spolu by to malo byť 120 miest, ktoré vzniknú v zariadeniach v Horných Lefantovciach a v zrekonštruovaných internátoch v Dvoroch nad Žitavou a v Zlatých Moravciach," doplnil Becík.



Prezident ocenil aj projekt NSK zameraný na opravu mostov. Kraj na tento účel zriadil takzvané mostné čaty, ktoré majú na starosti údržbu a opravy mostných telies v celom regióne. "Nedostatočná starostlivosť o mosty je celoslovenským problémom. Preto chcem tento projekt privítať. Videl som ho iba v NSK, kde sa v rámci regionálnej správy ciest, ktorá je v rukách kraja, využívajú ľudia a technika tak, aby sa technický stav mostov nezhoršoval. Tento projekt musím oceniť a považujem ho za pilotný, ktorý by si za príklad mohli zobrať aj ostatné samosprávne kraje," uviedol Pellegrini.



Prezident ocenil aj snahu mesta Nitra, predovšetkým pri pomoci cudzincom, ktorí do regiónu prichádzajú za prácou. Vyzdvihol tiež projekt Plant Youth, ktorý nitrianska radnica prevzala z Islandu a je zameraný na prácu s mládežou. "Má komunitným spôsobom a zapojením všetkých zúčastnených pomôcť mladým ľuďom tráviť čas tak, aby ich čo najmenej podľahlo návykovým látkam. Je to veľmi zaujímavý projekt. Neviem, či sa ešte v nejakom inom meste realizuje v takomto rozsahu. Myslím, že si zaslúži podporu, nie len moju, ale aj vlády a iných orgánov. Treba o ňom hovoriť, aby sa rozšíril aj do iných miest," zdôraznil prezident.