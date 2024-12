Prezident: Od vlády by bolo nezodpovedné nechystať plán B s lekármi

Bratislava 8. decembra (TASR) - Od vlády by bolo nezodpovedné, keby nepripravovala plán B v súvislosti so situáciou s lekárskymi výpoveďami. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini. Zároveň verí, že legislatívu, ktorú vláda v nedeľu schválila nebude nikdy potrebné použiť. Hlava štátu zároveň vyzvala všetkých lekárov, aby aj po 31. decembri zostali pri slovenských pacientoch v nemocniciach.



"Takisto ako minister (zdravotníctva, pozn. TASR) verím, že nebude potrebné ustanovenia tohto zákona nikdy použiť, ale na druhej strane by to bola nezodpovedná vláda, aby nechystala aj scenár B v prípade, že minister avizuje, že sa snaží plniť maximálny počet všetkých požiadaviek lekárov na Slovensku, ale na druhej strane stále počúva odmietavý postoj. Možno ani nie tak lekárov, ako pána (Petra, pozn. TASR) Visolajského a jeho úzky okruh ľudí," uviedol prezident pre novinárov.



Je podľa neho povinnosťou každej zodpovednej vlády mať pripravený sumár opatrení, ktorými zagarantuje zdravotnú starostlivosť o slovenských pacientov. Myslí si tiež, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) aj vládny kabinet robia všetko preto, aby požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ) naplnili.



Pellegrini sa zároveň obracia na všetkých lekárov a apeluje na nich, aby aj po Novom roku zostali pri slovenských pacientoch. "Aby jednoducho napĺňali svoju prísahu, ktorú dali. Ja chápem ich nejakú ťažobu alebo frustráciu, lenže takýmto spôsobom neublížia ani vláde, ani sami sebe, ale ublížia všetkým tým chorým ľuďom na Slovensku. Tak pevne verím, že prevládne zdravý rozum, že aj na základe tlaku lekárov sa vláda bude snažiť ďalej a zlepšovať podmienky v zdravotníctve," povedal.



Vláda v nedeľu schválila návrh legislatívnych úprav, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede. Poukázal na to, že mimoriadna situácia sa má týkať konkrétnych okresov, verí však, že sa napokon vyhlasovať nebude a k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ) príde. Pripomenul, že väčšina požiadaviek odborárov je splnená alebo sa plní, vrátane tých najvážnejších. Je presvedčený, že ak naozaj nejde len o platy, na výpovede nie je dôvod.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.