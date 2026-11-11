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Prezident odcestoval do Francúzska na rokovanie s E. Macronom

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Na snímke prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Diskusia prezidentov sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu odcestoval do Francúzska, kde absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Pracovné stretnutie prezidentov sa uskutoční v čase viacerých významných geopolitických, bezpečnostných a hospodárskych výziev, ktoré si vyžadujú koordinovaný postup európskych partnerov a úzku spoluprácu na najvyššej politickej úrovni,“ uviedli.

Diskusia prezidentov sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie Európskej únie, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny.
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