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Prezident odcestoval do Francúzska na rokovanie s E. Macronom
Diskusia prezidentov sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu odcestoval do Francúzska, kde absolvuje bilaterálne rokovanie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Pracovné stretnutie prezidentov sa uskutoční v čase viacerých významných geopolitických, bezpečnostných a hospodárskych výziev, ktoré si vyžadujú koordinovaný postup európskych partnerov a úzku spoluprácu na najvyššej politickej úrovni,“ uviedli.
Diskusia prezidentov sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie Európskej únie, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny.
„Pracovné stretnutie prezidentov sa uskutoční v čase viacerých významných geopolitických, bezpečnostných a hospodárskych výziev, ktoré si vyžadujú koordinovaný postup európskych partnerov a úzku spoluprácu na najvyššej politickej úrovni,“ uviedli.
Diskusia prezidentov sa má zamerať na ďalší rozvoj strategického partnerstva oboch krajín, aktuálne európske témy, rozširovanie Európskej únie, Ukrajinu, európsku energetickú bezpečnosť a regionálnu spoluprácu v čase predsedníctva SR vo formáte Vyšehradskej skupiny.