Prezident odcestoval do Indie, zúčastní sa tam na samite o AI

Na snímke prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR

Súčasťou programu bude aj bilaterálne rokovanie s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím zamerané na ďalšie posilnenie politických a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Indiou.

Bratislava 17. februára (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini odcestoval v utorok do Indie, kde sa v Naí Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Počas samitu sa stretne s viacerými svetovými lídrami, keďže podujatie má medzinárodný rozmer.

Súčasťou programu bude aj bilaterálne rokovanie s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím zamerané na ďalšie posilnenie politických a hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Indiou, ako aj na rozvoj spolupráce v oblasti inovácií, priemyslu a moderných technológií. Prezident zároveň absolvuje bilaterálne stretnutie s prezidentom Srí Lanky Anurom Kumarom Dissanayakom.

Účasť Slovenskej republiky na najvyššej úrovni predstavuje podľa kancelárie prezidenta jasný signál, že hlava štátu považuje technologickú suverenitu, bezpečné a zodpovedné využívanie umelej inteligencie a podporu inovácií za strategické priority. Pre Slovensko pôjde zároveň o príležitosť podporiť investície a posilniť jeho politickú viditeľnosť v rámci Európskej únie aj vo vzťahu k Indii.
