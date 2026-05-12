< sekcia Slovensko
Prezident odcestoval do Rumunska na samit Bukureštskej deviatky
Samit B9 hostí rumunský prezident Nicušor Dan a ide o dôležité stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podvečer odcestoval do hlavného mesta Rumunska, kde sa v stredu (13. 5.) zúčastní na samite štátov Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín. Po jeho skončení navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA).
Pellegrini odcestoval z bratislavského letiska českým vládnym špeciálom spoločne s prezidentom ČR Petrom Pavlom, ktorý bol na návšteve SR pri príležitosti stretnutia hláv štátov Slavkovského formátu (S3).
Samit B9 hostí rumunský prezident Nicušor Dan a ide o dôležité stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať posilňovaniu bezpečnosti na východnom krídle a zvyšovaniu odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Témami budú tiež budovanie spôsobilostí členských štátov či investície do obrany vrátane rozvoja obranného priemyslu.
Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.
Po ukončení samitu prezident navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security, zameranú na sektor obrany, letectva a bezpečnosti. Ide o najväčšiu obranno-leteckú výstavu v regióne Čierneho mora.
Pellegrini odcestoval z bratislavského letiska českým vládnym špeciálom spoločne s prezidentom ČR Petrom Pavlom, ktorý bol na návšteve SR pri príležitosti stretnutia hláv štátov Slavkovského formátu (S3).
Samit B9 hostí rumunský prezident Nicušor Dan a ide o dôležité stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať posilňovaniu bezpečnosti na východnom krídle a zvyšovaniu odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Témami budú tiež budovanie spôsobilostí členských štátov či investície do obrany vrátane rozvoja obranného priemyslu.
Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.
Po ukončení samitu prezident navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security, zameranú na sektor obrany, letectva a bezpečnosti. Ide o najväčšiu obranno-leteckú výstavu v regióne Čierneho mora.