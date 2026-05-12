Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Slovensko

Prezident odcestoval do Rumunska na samit Bukureštskej deviatky

.
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini nastupuje do českého leteckého špeciálu v Bratislave 12. mája 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Samit B9 hostí rumunský prezident Nicušor Dan a ide o dôležité stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. mája (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podvečer odcestoval do hlavného mesta Rumunska, kde sa v stredu (13. 5.) zúčastní na samite štátov Bukureštskej deviatky (B9) a severských krajín. Po jeho skončení navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA).

Pellegrini odcestoval z bratislavského letiska českým vládnym špeciálom spoločne s prezidentom ČR Petrom Pavlom, ktorý bol na návšteve SR pri príležitosti stretnutia hláv štátov Slavkovského formátu (S3).

Samit B9 hostí rumunský prezident Nicušor Dan a ide o dôležité stretnutie pred júlovým samitom NATO v Ankare. Okrem aktuálnej bezpečnostnej situácie v Európe a vo svete sa lídri budú venovať posilňovaniu bezpečnosti na východnom krídle a zvyšovaniu odolnosti a obranyschopnosti Aliancie, ako aj európskych spojencov voči aktuálnym hrozbám. Témami budú tiež budovanie spôsobilostí členských štátov či investície do obrany vrátane rozvoja obranného priemyslu.

Súčasťou pracovného obeda bude diskusia o situácii na Ukrajine za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského. Na rokovaniach sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla Aliancie, ako aj predstavitelia severských krajín Dánska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.

Po ukončení samitu prezident navštívi medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security, zameranú na sektor obrany, letectva a bezpečnosti. Ide o najväčšiu obranno-leteckú výstavu v regióne Čierneho mora.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov