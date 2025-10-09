< sekcia Slovensko
Prezident odcestoval do Tallinnu na stretnutie skupiny Arraiolos
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok odcestoval do estónskeho Tallinnu na stretnutie prezidentov skupiny Arraiolos. S partnermi z desiatich členských krajín Európskej únie (EÚ) bude v piatok (10. 10.) vo vládnom sídle Stenbocki maja rokovať o umelej inteligencii (AI) a globálnej bezpečnosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Jednou z hlavných tém, ktorú estónsky prezident Alar Karis zvolil pre tohtoročné zasadnutie, je oblasť umelej inteligencie a jej možnej aplikácie v praxi s ohľadom na výhody a potenciálne riziká. Výber tejto témy odráža najmä dôraz Estónska na digitalizáciu najmä v štátnych službách i v školstve,“ priblížila prezidentská kancelária. Dodala, že druhú časť rokovania venujú prezidenti geopolitike a európskej bezpečnosti s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ale aj v Pásme Gazy a na širšom Blízkom východe. „Hlavy štátov sa takisto zúčastnia na diskusii s expertmi o nových technológiách na digitálnom samite, ktorý sa práve koná v Tallinne,“ dodali z úradu prezidenta.
Skupina Arraiolos je neformálne politické fórum hláv štátov EÚ s parlamentnými a poloprezidentskými politickými systémami. Na tohtoročný samit prijali pozvanie prezidenta Estónskej republiky hlavy štátov Bulharska, Grécka, Nemecka, Lotyšska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Rakúska a Talianska. Prezident SR Peter Pellegrini sa na rokovaní v tomto formáte zúčastňuje druhýkrát.
